“Tengo 4 meses y he estado con unos 20 hombres”: relato de hondureña VIP

Las mujeres que trabajan en la prostitución VIP no lo suelen hacer contra su voluntad, pero su necesidad en un país sin oportunidades las obliga a escoger este camino. Como no es un trabajo legal, no hay cobertura médica ni están afiliadas a un gremio en específico, por lo que están altamente expuestas a enfermedades infecciosas e inseguridad.

La cita pactada es a la 1:30 pm. Un equipo de investigación se desplaza a un motel reconocido de la ciudad. A nuestro arribo timbra el celular y, como se pensaba, escriben desde la casa de masajes: “Estando allí me avisa, amor, para dirigirlo, estará una hora, dependiendo lo que pida. Se hospeda, me envía imagen de habitación y número”.