Recomendaciones para no ser víctima de los ciberdelincuentes

San Pedro Sula

El abanico de delitos financieros es tan grande y variado que una persona puede ser víctima de estafas, fraudes o robo de información con solo dar clic en un enlace falso o de dudosa procedencia.

Rigoberto Fernández, experto en temas de seguridad con una trayectoria de más de 30 años en seguridad preventiva integral, considera que cuando a un ciudadano le clonan las tarjetas de crédito o débito, el delincuente a quien afecta es al banco, en el caso de que se pague un seguro.

“A mí me clonaron una tarjeta, la usaron en un Uber en Colombia, pero el banco me lo devolvió. El problema es cuando el usuario ingresa a enlaces falsos o a correos que no son institucionales de los bancos, ahí es donde resulta más afectado”, expresó.