¿Es el estrés el mal de los ocupados? Cuando las personas están ocupadas y concentradas en hacer su trabajo o tareas, no debiera esto ser causa de estrés. Las personas debemos aprender a administrar el tiempo y demás recursos de manera inteligente. Planificar, organizar, gestionar, controlar y ejecutar una agenda atendiendo un orden de prioridades es absolutamente necesario. No somos máquinas sino seres humanos con necesidades reales. Es imprescindible reconocer nuestros límites y evitar colapsar.

Obviamente, no es un proceso igual para todo el mundo, pues existen factores diferenciadores como el carácter y personalidad, la educación, la red social a la que se pertenece, las expectativas y metas de vida, las experiencias vividas, en fin....Pero, es claro que la respuesta del ser humano frente a los retos de la vida diaria no pueden resolverse con una pastilla, ni con “magia”, se requiere cultivar la esfera espiritual, la inteligencia emocional, la autoestima, y el apoyo profesional de psicólogos o psiquiatras.

¿Cómo podemos controlar el estrés? Para la mayoría de las personas pareciera imposible de lograr, pero no lo es. Se trata de adaptar una correcta actitud frente a nosotros mismos y las diferentes situaciones de la vida diaria que aparecen frente a todos.

¿La adrenalina y el cortisol, como mantener esas hormonas equilibradas para que no impacte nuestra salud? Estas hormonas son mediadores químicos naturales de los seres humanos y de los animales. Su actividad no puede ser controlada de manera consciente o voluntaria, sino automática, en respuesta a las diferentes situaciones de emergencia o estrés físico o emocional que se presentan.

¿La presión arterial también se ve afectada por el estrés? Ciertamente la presión arterial es grandemente influenciada por el estado emocional. El estrés es una de las causas más frecuentes de crisis hipertensivas. Por lo tanto, tanto el paciente como el médico tratante deben tener en consideración esta situación, ya que posiblemente el paciente no requiera modificaciones al tratamiento, sino abordar las causas del estrés de manera pronta e inteligente.

¿Cuáles son los efectos del estrés en la salud y cuáles son las enfermedades más comunes que provoca? Desde tiempos pretéritos, los filósofos griegos postularon la indivisibilidad del cuerpo y la mente “Mente sana, cuerpo sano” lo contrario también es cierto, de tal manera que, el bienestar mocional se ve afectado por la existencia de cualquier enfermedad. Y si el bienestar emocional está perturbado, esto puede manifestarse en malestar físico (somatización). Existe una constelación de manifestaciones físicas o somáticas vinculadas al estrés, pudiendo afectar casi cualquier órgano o sistema. Algunos comunes son sensación de opresión en elpecho y la percepción subjetiva de dificultad para respirar (disnea). Trastornos del sistema digestivo como diarrea o estreñimiento, nauseas e incluso vómitos. Trastornos cutáneos (prurito o picazón). Y también pueden desencadenar episodios agudos de asma bronquial, colon irritable, gastritis, etc.

Por otra parte, los desocupados podrían estar en riesgo de caer en la depresión, lo cual no es mejor que el estrés. A menudo se suelen confundir los estados de depresión, estrés y ansiedad. Esto es un error.Sin entrar a filosofar, debemos aprender de las experiencias del pasado para evitar cometer los mismos errores, pero no vivir en el pasado, ni arrastrar las cargas de ese tiempo.

Debemos tener sueños y metas que alcanzar en el futuro, pero no estar ansiosos y llenos de incertidumbre, porque ninguno puede asegurarse un destino. Lo que realmente importa es vivir el presente de la mejor manera posible, ocuparnos de hoy, disfrutarlo, seguir aprendiendo y avanzando, no preocuparnos sino ocuparnos en resolver los retos actuales, y con ello estaremos construyendo un posible futuro.Pedir serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo, y sabiduría para entender la diferencia.