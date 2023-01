$!Prevén que ajuste salarial supere el 9% en 2023

Ajuste, no aumento

Cuando se trata de modificaciones a la remuneración salarial que reciben los trabajadores, la dirigencia obrera no puede dejar de señalar que lo que se efectúa son ajustes y no aumentos, los cuales, de acuerdo con dirigentes gremiales, no alcanzan a llenar las expectativas de los trabajadores.

“No podemos hablar de que haya satisfacción; todos sabemos la diferencia con la canasta básica y eso se ha extendido drásticamente en el tema de los insumos para la pandemia, bioseguridad y todo eso”, dijo Daniel Durón, secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), quien agrega que las negociaciones salariales “son negociaciones bastante fuertes y complejas; toma algún tiempo, cada quien con sus argumentos”.