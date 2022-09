Pesadilla en refugio de menores: “Sicóloga golpeó en la cara a un niño y él se defendió”

Una sicóloga en un centro de cuidado de menores golpeó a uno de los niños “el lo que hizo que lanzársele para defenderse”, relató un empleado del lugar, que recomendó a los familiares cercanos interponer la denuncia, pues no era la primera vez que la profesional agredía a un niño.

“Yo he querido denunciar lo que pasa en uno de los Ircas, pero sé que voy a tener problemas, aquí hay abusos de los niños, sexuales, físicos y sicológicos”, comentó uno de los empleados de otro centro que por seguridad omitimos su nombre, pues no quiere recurrir a la fiscalía de niñez.

El incidente, ocurrido hace más de un año, fue denunciado a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y con el tiempo la profesional de la sicología fue removida de su cargo, pero no hubo más investigación sobre otros casos o acusaciones.

Agregó que hay inspecciones del Dinaf a veces, pero no logran detectar los problemas que hay dentro del hogar y lo que pasan los niños. La Prensa Premium, hizo un recorrido por algunos de los Ircas ubicados en los alrededores de San Pedro Sula en donde los encargados no quisieron hablar sobre la situación del manejo de sus centros , pues indicaron no estaban autorizados.