“Vamos a intervenir el Curla y los demás centros regionales”: Odir Fernández

Odir Fernández, quien recientemente ocupaba el cargo de jefe de investigación en el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y desempeñaba el rol de coordinador del área de maestrías en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), asume la responsabilidad de implementar cambios significativos en la educación superior del país durante los próximos cuatro años.

Su designación como rector de la máxima casa de estudios tuvo lugar el pasado 13 de diciembre, tras una competencia académica reñida que incluyó a destacados candidatos como el científico Marco Tulio Medina, los doctores Francisco Herrera, Gustavo Bonilla, María Victoria Zelaya, René Noé y Nelson Ávila.

A casi dos meses desde su elección, Odir Fernández compartió sus reflexiones con LA PRENSA Premium, abordando las particularidades que ha encontrado en la UNAH desde que asumió el cargo y exponiendo los planes meticulosamente trazados para mejorar el sistema educativo actual.

¿Qué tipo de diagnóstico hizo de la Unah, está peor de lo que imaginaba o mejor de lo que creía? ¿Lo sorprendió algo?

No me ha sorprendido absolutamente nada, tengo 14 años de estar en la Unah y eso me ha permitido de una u otra manera poder presentar propuestas de mejora continua, y eso es lo que vamos a hacer. Hemos hecho un diagnóstico y hoy estamos empezando a trabajar, teniendo acercamientos con los centros regionales, que es una tarea olvidada de las anteriores gestiones y hoy nos estamos acercando de manera directa.

¿Qué va a pasar con el presupuesto de los centros regionales que están en el abandono?

Especialmente, el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (Curla) está atravesando una situación desastrosa de y de abandono

¿Habrá un tratamiento diferenciado?

Hemos establecido un presupuesto que nos permita darle a estos centros un paliativo, no completamente, porque dependemos del presupuesto general de la República y de lo que nos trasladen, y aunque no es suficiente, vamos a comenzar a tomar medidas que permitan normalizar de cierta forma la operatividad del Curla y de los demás centros, de hecho, los vamos a intervenir.

Según el último ranking QS2024, la Unah está entre las 250 mejores universidades de toda la región, pero otros actores de la academia en el país aún perciben que la alma máter está estancada y no ha evolucionado lo suficiente. ¿Qué debe hacer la Universidad Nacional Autónoma para modernizarse y ponerse a la par de las grandes universidades de América Latina?

Más que moderna, vamos a apostarle por una universidad que ofrezca los programas académicos que hoy necesita el mercado laboral. Más que moderna, vamos a crear espacios que realmente sean humanos e incluyentes, vamos a cambiar el rostro de la Universidad Nacional.

¿Ahora que usted ostenta el máximo cargo en la universidad, van a mantener el sistema híbrido?

Vamos a mantener completamente el sistema híbrido, de hecho, se va a fortalecer. En lo que estamos trabajando en este momento es en buscar impulsar la tecnologización dentro de Unah, modernizar la educación y generar espacios, de tal manera que la virtualidad permita finalmente responder a los intereses de cada uno de los estudiantes en las diferentes partes del país.

A mediados del mes de enero recibimos la noticia sobre la eliminación de la prueba de aprovechamiento matemático, que era un requisito elemental para ingresar a estudiar en la Facultad de Ingeniería y carreras afines . ¿Correrá la misma suerte la Prueba de Aptitud Académica (PAA)?

Al contrario, el examen de Aptitud Académica se va a mantener, ese es uno de los indicadores más importantes con los cuales contamos. Evidentemente, vamos a generar espacios que permitan reforzar lo que la educación básica y prebásica no da en nuestro país, también vamos a crear espacios que nos permitan que los estudiantes puedan realizar satisfactoriamente la PAA y la aprueben.

¿Qué mecanismos han pensado poner en marcha o acaso tienen un plan real y definido para recuperar a los estudiantes reprobados de la Unah o bajo estatus de readmisión por bajo rendimiento académico u otros motivos?

Quisiera más bien referirme a quienes no logran pasar el examen de admisión en la Universidad Nacional. Por ejemplo, en el caso de la PAA hemos establecido una enseñanza propedéutica que les permita a los aspirantes conocer un poco más durante un período académico específico para realizar la Prueba de Aptitud y así poder incorporarse al sistema de educación superior. De hecho, hoy por hoy, durante el mes de febrero estamos lanzando un proyecto piloto en donde más de 2,500 personas se van a someter a este programa.

¿Qué le espera a la Unah en los próximo años bajo su dirección?

Le esperan muchos cambios, eso es lo que ofrecemos. Nuestras propuestas incluye la creación de nuevos programas académicos y carreras que permitan impulsar la educación superior del país.