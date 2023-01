$!Mateo Yibrín: “Gobierno debe aprender la lección y priorizar inversiones”

Para el 2023, según el Banco Mundial , se estima que el país alcanzará un nivel de inversión extranjera de 800 millones de dólares, o sea un 67% del nivel más alto observado en 2017, por lo que no es suficiente para complementar la inversión privada y pública. Los factores que más afectan son: pobre imagen que tiene Honduras a nivel internacional como destino de inversión, estigma de narcoestado corrupto, inseguridad jurídica y ciudadana por temas como la extorsión y delitos comunes, amenazas a la propiedad privada por aumento de invasiones, deficiencias en infraestructura y energía, así como los trámites estatales y municipales. Todo incide en un clima de negocios poco propicio para la inversión. El Gobierno , empresa privada y demás actores sociales debemos trabajar unidos para construir un país más competitivo.

Las proyecciones del BCH indican que el país crecería entre 3.5% y 4%; sin embargo, debemos reconocer que Honduras tiene una economía pequeña, abierta y vulnerable a los shocks externos, por tanto, el anunciado proceso de recesión para las principales economías del mundo y nuestros socios comerciales puede impactar en esas expectativas hasta provocar que el crecimiento local no sea tan dinámico, sino inferior al 3%.

El Cohep enfatiza que un Estado de derecho pleno no es de beneficio exclusivo para grandes inversiones, sino que para pequeños empresarios y familias que buscan invertir o hacer crecer sus negocios.

Hemos observado que en el presupuesto 2023 el financiamiento de la administración central mediante crédito externo es elevado, unos 40,104.19 millones de lempiras, pero el Gobierno aún no suscribe acuerdo con el Fondo Monetario y la prima por riesgo país aún supera el promedio de los 10 años anteriores, 3.5%. Para facilitar el acceso a créditos externos, lo primero es mejorar la posición de riesgo país mediante el discurso oficial del Gobierno , poniendo en primer lugar las propuestas y estrategias para hacer crecer la economía y resaltar las oportunidades en lugar de los problemas, esto genera confianza en los mercados financieros internacionales. En segundo lugar, hay que alcanzar un acuerdo con e l Fondo Monetario Internacional , ya que esta institución opera como aval de gobiernos y facilita el acceso a financiamiento internacional.

La extorsión es un flagelo que nos afecta a todos y genera pérdidas para los empresarios pequeños, medianos y grandes. Su combate es compromiso de todos y si el estado de excepción contribuye a eso, bienvenido, siempre y cuando no afecte horarios de trabajo, movilización de productos ni a personas que laboran para las empresas.

Recientemente se tomó la medida de control de precios para evitar aumentos, no obstante, esto genera más problemas que soluciones para empresas y consumidores, deriva escasez y eventualmente los precios vuelven a su nivel tendencial. Para lograr cambios efectivos hay que priorizar los proyectos en carreteras, energía, seguridad ciudadana y modernización del Estado . Solo así se genera una espiral de crecimiento positivo. Es claro que hay que impulsar el empleo, desarrollar el sector agrario para tener suficiente producción de alimentos y como condición es importante simplificar los procesos administrativos que afectan el clima de negocios, así como desarrollar una agenda digital que permita contar con una plataforma que reduzca tiempos, documentos, costos y elimine la discrecionalidad.

Generar empleos debe ser prioridad nacional para tener prosperidad y no pobreza.

El Producto Interno Bruto de nuestro país responde directamente al comportamiento de la economía de Estados Unidos , por tanto, comentar que nuestro principal socio comercial entró en una fase de ralentización, creció apenas un 1.6 % en 2022 y se estima no crecerá más del 1 % en 2023, entrando en una franca recesión. La crisis de los contenedores, la política de cero covid en China , el precio de las materias primas y las medidas de los bancos centrales para controlar la inflación generaron una ralentización económica, provocando que la demanda de productos disminuya y ocasionando la salida de empresas de nuestro país.

Nos preocupa que durante el primer año de gobierno solo ejecutaron el 38 % del presupuesto de inversión pública, no hubo pagos para construcción, pavimentación ni mantenimiento de carreteras, tampoco mejoramiento de la red energética, compra de equipo de salud ni educación. El Gobierno debe aprender la lección y priorizar la ejecución de inversiones por encima de discusiones políticas y discursos pasados.

¿Consideran que hasta ahora el Gobierno de Xiomara Castro no ha puesto en marcha un programa de inversión pública real?

¿El que no haya una junta directiva del Congreso Nacional legalizada y posibles confrontaciones en el marco de la elección de nueva Corte Suprema de Justicia afectará los espacios de la economía en los próximos meses?

Un desafío trascendental es el tema de infraestructura y atender a la red de carreteras deteriorada en 2022 por el largo invierno y que pone en riesgo la salida de la producción de zonas principales de cultivo, principalmente de café, así como la vulnerabilidad de los valles mas productivos del país: Sula, Aguán y Choluteca, ante fenómenos naturales que obligan al desarrollo de grandes obras como El Tablón, Los Llanitos, Jicatuyo, El Tornillito (privado). Por otro lado, la reconstrucción y fortalecimiento de la red de bordos y canales para controlar inundaciones, generación de energía renovable, habilitación de distritos de riego y dotación de agua potable a zonas altamente pobladas.

Así también, es crucial abordar la problemática de las pérdidas de la Enee, sus deudas e inversiones requeridas en generación, transmisión y distribución. De igual forma, la crisis de gobernabilidad que se podría generar por falta de consensos es algo que no solo genera efectos políticos negativos, sino un obstáculo que limitaría la inversión; la mitigación y adaptación del cambio climático será un elemento que generará pérdida en la calidad de vida de los hondureños si no se trabaja rápida y efectivamente en el país; recuperar las expectativas y esperanza de la población, principalmente de aquellos jóvenes que hoy no trabajan ni estudian, es una tarea que se debe priorizar para evitar que se incremente la crisis migratoria del país; solventar la crisis sanitaria y de seguridad social será fundamental para tener una población productiva y saludable.