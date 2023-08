Falta de médicos especialistas en sector público aqueja a pacientes de Cortés

Se pensaría que Cortés por ser uno de los departamentos más desarrollados de Honduras dispondría de más médicos especialistas en el sector público, pero lamentablemente no es lo suficiente.

No es un secreto a voces los obstáculos que deben enfrentar los hondureños que van en busca de atención médica a los hospitales y centros de salud; además de la escasez de medicamentos, también hacen falta médicos que puedan atenderlos.

Este panorama genera desesperanza en los hondureños, dejando entrever que la salud parece más un privilegio que un derecho por lo dificultoso que resulta ser atendido.

En total, de acuerdo al análisis de LA PRENSA Premium, solo hay 710 médicos, entre generales y especialistas, para dar cobertura al departamento más industrializado del país.

“Es lamentable que a falta de especialistas en hospitales no se les pueda dar a los pacientes la atención debida y que tengan que buscar consulta privada porque no se le ha dado la debida importancia a este tema”, apuntó el ex viceministro de Salud, Roberto Cosenza.