Viven en extrema pobreza y a la hija de 4 años le detectaron cáncer: “Trato que no me vean llorar”

Ese tratamiento es inevitable que vaya acompañado de intensas emociones, a veces dolorosas. “La niña mayor a veces me encuentra llorando y me pregunta si me pasa algo, yo le respondo que no, pero ella sabe y me dice: ‘¿Verdad que usted llora por Sofía porque está enferma?’ Sí, le respondo, pero trato que no me vean”, expresó la mamá mientras amamantaba a un niño de siete meses.