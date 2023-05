$!Investigados más de 50 policías de tránsito por pedir dinero a cambio de dar licencias

Entre los investigados figuraron un clase I, un clase II, un clase III, 29 agentes, un subinspector, dos inspectores, una subcomisionada, un comisionado y otro cuyo cargo se consignó como no identificado. Los expedientes refieren que se trata de policías asignados a los departamentos de Valle, Olancho, Atlántida, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Choluteca, Copán, Francisco Morazán y la mayoría en Cortés. De los 41 casos, 30 son hombres y 11 mujeres.

Su directora Silvia Ayala dijo no comprender del todo por qué los casos que recomendaron no terminaron en cancelación. “Todo depende la gravedad de la falta, en algunos casos se considera la trayectoria del policía o el nivel de participación, posiblemente dictaron una sanción menor desde la Secretaría de Seguridad, desconozco los criterios en sí”, apuntó la abogada.

Explicó que los casos desestimados desde la Didadpol fueron en la etapa preliminar (10 días) porque posiblemente no se encontró responsabilidad suficiente, no se logró identificar plenamente al involucrado o este presentó pruebas importantes que contrastaban los señalamientos. Los casos consignados cmo archivados se dan en dos etapas: al hacer las diligencias se considera que no se cometió falta y la otra surge en la última fase, cuando llega el procesado y presenta más pruebas de las mostradas durante la audiencia de descargo.