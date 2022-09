Inundaciones provocan pérdida de un millón de cajas de banano

LA LIMA

Cuatro de nueve fincas bananeras que fueron reactivadas tras las tormentas Eta y Iota están anegadas, ocasionando pérdidas millonarias a los productores independientes.

El desbordamiento y las filtraciones de los ríos Ulúa y Chamelecón por las lluvias recientes ha ocasionado que se pierdan más de 430 hectáreas de cultivos de banano. Para cultivar una hectárea se invierte 16,000 dólares.

Los productores independientes de banano se reunieron ayer en La Lima para cuantificar los daños ocasionados en las fincas. En el valle de Sula se produce el 55% del banano que se consume localmente y se exporta hacia Estados Unidos y Europa.

“Estamos hablando de un millón de cajas de banano que se van a dejar de producir, que no se van a exportar, son diez millones de dólares que no van a ingresar al país en divisa, estamos perdiendo 1,300 empleos directos y permanentes porque ahorita esa gente no tiene trabajo que seguramente están en albergues, esto es muy calamitoso”, expresó Héctor Castro, presidente de la Asociación de Productores de Banano Nacionales de Honduras (Aprobanah).