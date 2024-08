$!“¡Yo no lo merecía!”: Lleva 20 años sin piernas y postrado en cama por una bala: VIDEO

Había días en los que la desesperación lo consumía, en los que no encontraba motivos para seguir, pero con el tiempo encontró una forma de sobrellevar su situación, un día a la vez.

”Es difícil estar sin mis dos piernas, ya no es igual como antes, era lindo, yo caminaba, me trasladaba para donde quería, iba a la pulpería, a comprar refrescos. Cuando los médicos me dijeron que me iban a quitar las piernas, los demás pacientes me preguntaban que si no tenía miedo a morir, pero todo lo dejé en manos de Dios, no quería que me las quitaran, pero no había otra opción, y cuando desperté ya no las tenía, estuve convaleciente como 15 días”, rememoró.

Lo más difícil hace un tiempo no solo fue perder las piernas, también ausentarse de la esperanza, pero aquí, en este lugar, aprendió que todavía había algo por lo que vivir: las personas que conoce, las historias que escucha, cada uno aquí tiene algo que contar, y eso lo hace sentir que, de alguna manera, todavía forma parte del mundo.