Dice que en Canadá se ha encontrado a las personas precisas a quienes llama ángeles. “Los he encontrado en mi camino en el tiempo que llevo en Canadá; de contacto en contacto y recomendaciones, alguien me dijo: Mira Meli están pidiendo cuadros para hacer un calendario de una oficina aliada del primer ministro”, en el cual en 2022 y 2023 eligieron una de mis obras.

Agregó que después las obras seleccionadas en el calendario fueron expuestas en la oficina del primer ministro y le llamaron para que llevara una de sus obras. “Llevé mis obras y poco después me llaman para invitarme a un vernissage (coctel social), yo no pensé que iba a haber algo más y decidí no ir, porque salgo tarde del trabajo e iba a llegar tarde al evento, entones decidí no ir”, relató.

Unas horas antes del evento le llamaron para decirle que tenía que ir. “Yo le dije que por mi trabajo llegaría tarde y me insistieron que no importaba y tenía que venir, el evento dura dos horas y aquí vamos a estar”, comentó.