La sampedrana señala que la penuria que golpea a los argentinos es tal, que jamás pensó ver a gente de la clase media convirtiéndose en pobres. “La gente que está en un estatus económico medio, bajó y ahora enfrentan un índice de pobreza terrible, no cubren ni la canasta básica. Por ejemplo, mi sueldo es de 100,000 pesos, pero yo necesito 200,000 pesos para vivir. Hay gente que pagaba de renta 25,000 pesos, y le subió a 50,000 y gana 70,000. Ese dinero no les ajusta para comer”, añade.

Y como no, en Argentina, la pobreza supera el 40% y la miseria el 18%, el peso se ha desplomado en el mercado legal a los 350 pesos por dólar. La inflación galopante subió a 124% en agosto pasado, respecto al mismo periodo del año anterior.

Esta situación, aunada a la crisis política ha hecho que muchísimos argentinos estén emigrando, en particular los jóvenes preparados académicamente, e incluso, muchos inmigrantes. “Gracias a Dios yo tengo un techo, trabajo y dinero para comer, pero es impensable ver a gente viviendo en casas de cartón, si crecimos estudiando que Argentina era una potencia mundial”.

Radicada en la ciudad San Miguel del Monte, localizada a unos 200 kilómetros de Buenos Aires, Luisa Lily también cuenta que hace poco fue víctima del robo en su hogar. “Yo no podía creer que me robaran una garrafa de gas. Jamás había pasado. No tenés idea de lo desesperante que es vivir ahora acá, todos los días los alimentos suben. Hoy compro un kilo de pan que me vale mil pesos, y voy mañana y ya vale 1,200, y así. Todo el mundo anda desesperado caminando, es un caos”, lamentó.