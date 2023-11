Un desplazado interno es aquella persona que “se ha visto forzada u obligada a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

“Sabemos que no hay una cultura de denuncia, porque las personas que están sufriendo estas situaciones no quieren denunciar los hechos, porque saben que sus agresores, con sus estructuras criminales tienen todavía influencia en los medios de verificación a través de la policía y demás. Y esa pérdida de confianza en las fuerzas del orden hacen que las personas sencillamente, un día en la noche, agarren sus cosas, y se vayan huyendo de forma forzada, dejando su residencia, su comunidad”, afirmó la funcionaria.

A raíz de todo ese contexto, es que surge la nueva ley que tiene como fin generar una respuesta integral a las causas del desplazamiento interno forzado en Honduras para la mitigación de su ocurrencia e impactos.

Y en particular, garantizar el respeto a los derechos que cada ciudadano tiene, por ejemplo, la libre circulación, a elegir su lugar de residencia, la protección que deben tener las personas a que nadie tenga injerencia en su domicilio y su vida privada, a un nivel de vida adecuada y a su propia dinámica de vida.

Los impactos que estos flagelos causan en las personas que los padecen van desde necesidad humanitarias, salud, educación, empleo y vivienda.

“Pongámonos en los zapatos de las personas que enfrentan una de estas situaciones, cuando viene alguien y les dice: ‘te vas, no te queremos ver aquí’. Ellos nos dicen: me salí con lo que llevaba puesto, en chancletas. No saqué las pastillas, no saqué ni mis escrituras, no pude sacar nada, no tengo ni mi DNI -cédula-. Lo primero que necesitan es alojamiento seguro. A parte, el 58% tienen que cambiar de empleo, mientras que el 25% eran emprendedores que dejaron o lo perdieron todo, mientras que el 68% de las viviendas son usurpadas, destruidas o abandonadas”, detalló.

Danielle Álvarez, oficial asociada de comunicaciones de Acnur, detalló que los desplazamientos internos, al igual que el drama humanitario que vive el país a causa de los masivos movimientos migratorios mixtos, tienen a los organismos de Naciones Unidas actuando para tratar de brindar el apoyo necesario a estas personas.

Para dimensionar lo que está sucediendo, tanto con los desplazados internos como los que van en tránsito y pasan por el país ella detalló varios números actuales.

Para el caso, señala que en el 5% de la población en Honduras se ha desplazado forzadamente, lo que los pone en condición de vulnerabilidad.

Ello ha hecho, por ejemplo, que 64,973 personas tengan condición de refugiadas, 195, 584 sean solicitantes de asilo y 247,090 estén oficialmente en condición de personas desplazadas por la fuerza en Honduras.

A nivel global este fenómeno también va en aumento. En el mundo hay 108.4 millones de personas desplazadas a finales de 2022, de los que 3.5 millones son ahora personas refugiadas, 62.5 millones desplazadas internas, 5.4 millones solicitantes de asilo y 5.2 millones con necesidades de protección internacional.

Honduras ocupa el octavo lugar en el ránking de los 10 países con mayor número de nuevos solicitantes de asilo. La lista la encabeza Venezuela.