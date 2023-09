Venezolana en San Pedro Sula: “Estoy agradecida con Honduras de aquí al cielo”

“En Honduras nos han tratado muy bien, me imagino que como a muchos de ustedes les ha tocado emigrar, saben muy bien qué es sufrir. Son personas humanitarias, solidarias, y no es como en otros países donde existe la xenofobia y que nos quieren fuera de su país. No me puedo quejar, estoy agradecida con Honduras de aquí al cielo”.

Mientras no se saca de la mente cómo será lo que queda del viaje por lo que les han dicho de Guatemala y México, no se anticipa a nada, pues prefiere prepararse para vivir la experiencia. Lo que sí tiene claro es que su plan es llegar a Estados Unidos, radicarse allá, trabajar y poder comprarse una casa. “No me he arrepentido de emprender este viaje porque yo sé que vienen bendiciones, nada más con estar aquí, ya hemos avanzado bastante”, finalizó.

De enero a inicio de septiembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras, ha registrado el ingreso de 257, 885 personas extranjeras de manera irregular. Y la situación que ha desatado una verdadera crisis humanitaria en varios puntos fronterizos del oriente del país, particularmente en El Paraíso, no parece tener fin, ya que solo en la última semana más de 18,000 migrantes de varias nacionalidades, en tránsito rumbo a Norteamérica.