Bachillerato virtual permitirá a jóvenes que trabajan poder terminar secundaria

Uno de los objetivos del programa “Creando mi futuro” aquí es aumentar el acceso a la educación formal y no formal de calidad. Por esa razón, uno de los planteamientos y proyectos a los que le apuestan es la apertura de un bachillerato en línea, para permitir a los jóvenes que trabajan y no pueden ir a clases a un centro educativo, concluir sus estudios en secundaria e incluso poder ingresar a la universidad.

“En Honduras no existe la modalidad de bachillerato virtual. Los jóvenes tienen que ir al sistema educativo, o ir a Isemed (Régimen Especial de los Institutos del Sistema de Educación Media a Distancia) o Educatodos (Programa diseñado por profesionales hondureños para la población ausente y excluida del sistema escolarizado) para poder sacar su bachillerato. Hay muchas personas que están trabajando y no tienen tiempo de ir a un centro educativo, pero quieren terminar su secundaria y poder ir a la universidad. Lamentablemente en el país no existe una modalidad virtual como en Guatemala, El Salvador y México. Uno de los ejemplos de cambio sistémico que quiere proveer este proyecto es ayudar a a la Secretaría de Educación a implementar el primer bachillerato virtual en Honduras y que todas esas personas, que ya están en sobre edad y no pueden ir al sistema educativo formal, puedan tomar el bachillerato desde la comodidad de su casa, continuar estudiando y seguir con su plan de vida dentro del país”, expuso Medina.