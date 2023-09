$!Urgen programas y recursos para rescatar familias de las “garras” de la basura

La pobreza extrema no debe ser una sentencia perpetua, y existen enfoques factibles para aliviar el sufrimiento y empoderar a estas comunidades marginadas. Acceso a alimentos y agua limpia, refugio y vivienda digna, inversión en escuelas y hospitales, así como programas de empleo, son parte de las alternativas que expertos consultados por LA PRENSA Premium ven factibles para evitar que este segmento poblacional continúe hundiéndose o evolucione aún más el problema social en los próximos años.

”Urge conciencia colectiva, no vamos a lograr cambios de conducta en poco tiempo”: socióloga Lourdes Ramírez

En paralelo, Lourdes Ramírez, socióloga y experta en gestión social urbana y proyectos, recalcó que estas poblaciones residen de manera permanente en zonas irregulares, donde el acceso a la tierra resulta costoso y la convivencia se torna compleja.

Ramírez insiste en que dentro de la propia dinámica de la pobreza, existe una estratificación aún más profunda, y que no es cuestión de temer a estas comunidades, sino de reconocer y garantizar sus derechos. La desigualdad es marcada y la frustración constante por la falta de acceso a recursos se encuentra arraigada en estos sectores.

La académica hizo un llamado apremiante a desarrollar una conciencia colectiva que contrarreste el individualismo predominante, dado que la interacción humana está siendo cada vez más escasa.

“Dentro de las mismas condiciones de pobreza hay quienes son aún más pobres, no se trata de personas a las que hay que tenerles miedo, son normales y reclaman sus derechos. En estos sectores hay mucha preocupación porque los padres no tienen qué darle a sus hijos, hay una gran desigualdad y molestia constante por no tener acceso a nada”, señaló la académica.

No obstante, incluso en este contexto desafiante, se han identificado voluntarios abnegados provenientes de organizaciones sin ánimo de lucro, quienes han dedicado años a marcar una diferencia sustancial en las vidas de aquellos que enfrentan situaciones precarias. Su esfuerzo es un recordatorio claro de que la colaboración y la solidaridad pueden crear impactos transformadores.

Una de estas organizaciones es TECHO, una entidad latinoamericana sin ánimo de lucro liderada por jóvenes de distintos países, que durante años ha brindado apoyo a familias de escasos recursos.