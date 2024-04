Un nuevo hospital para Roatán tardará de 16 a 18 meses

El fuego no perdonó la vieja instalación, que antes alojó el centro de salud y que ocupa un predio de casi una manzana en el barrio El Centro de Coxen Hole , cabecera departamental de la isla.

A través de redes sociales se pudo vivir junto con los isleños el horror no solo de perder el único hospital público , sino de ver cómo decenas de pacientes eran sacados del lugar para salvaguardar sus vidas.

Asimismo, se activó el comité de crisis para dar respuestas rápidas, harán vigilancia epidemiológica para detectar y controlar posibles riesgos a la salud de la población, mientras que los pacientes graves se trasladarán a otros establecimientos sanitarios del país. Además, se recogerán donaciones para suplir de suministros no médicos a las brigadas instaladas en la isla.

En paralelo, se estarán fortaleciendo los centros de salud en todas las comunidades para poder atender al pueblo más cerca de donde viven y así no tengan que llegar a los hospitales.

En una comparecencia pública dirigida al pueblo isleño, el jefe edilicio dijo que el objetivo principal a raíz de la emergencia por el siniestro es la culminación del hospital nuevo (pero no aclaró si es el que está en marcha o un segundo iniciado de cero).

En el marco de la emergencia, tanto el alcalde McNab como las autoridades estatales han hablado de construir un nuevo hospital y no se han referido al que ya se encuentra avanzado.

“Con eso esperamos que podamos empezar lo más rápido posible la construcción del nuevo hospital, pero siempre va a tardar de 16 a 18 meses la construcción del nuevo hospital. Esa es la solución a largo plazo”, precisó McNab. AL respecto, la ministra Paredes habló de un nuevo proyecto, el cual avisó comenzará a ser construido en mayo.

Mientras eso sucede, llamó a los isleños a la calma y ser prudentes. “Recuerden que ahorita la atención médico-hospitalaria no es la mejor porque no contamos con las operaciones del hospital público. Llamo a que todo el pueblo de Roatán sea prudente, que no haga cosas innecesarias”.