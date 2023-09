“Yo no tendría el valor de ponerme en una calle exponiéndome a que me asalten o me maten. Uso Grindr para conseguir clientes”, de esta forma Fabri resume el fenómeno que se ve en San Pedro Sula en donde la prostitución ha pasado de las calles a la virtualidad.

Fabri tiene 30 años y aunque cuenta con un trabajo fijo en el día, utiliza las redes sociales y las aplicaciones para prostituirse y cumplir con algunos de sus caprichos.

Grindr, la aplicación a la que hace mención este joven de una ciudad del departamento de Santa Bárbara, es exclusiva para personas de la comunidad Lgtbiq+ y está inspirada en Tinder, que también está creada para citas aunque sin excepciones a las orientaciones sexuales.

Ambas aplicaciones fueron creadas para citas románticas, de hecho en sus reglas básicas están: No fingir ser alguien más, tomar precaución al salir en citas y respetar a los demás. Sin embargo, los tentáculos de la prostitución las alcanza y en gran escala.

“Yo uso Grindr para conseguir clientes y aunque algunos días puedo programar algunos encuentros, otros no. Cobro 400 lempiras y las personas deben pagarme el taxi y luego nos podemos ver en donde él desee. La aplicaciones no es para prostitución, pero uno se pone de acuerdo si hay pago de por medio, ahora hasta servicios se taxis aparecen”, cuenta Fabri.

“Lo que pasa es que es más seguro, puedo saber con quien chateo, yo no tendría el valor de ponerme en una calle exponiéndome a que me asalten o me maten”, apunta.

“Servicios” en redes sociales.

En las redes sociales y en los servicios de mensajería es donde más existen personas prostituyéndose. En Telegram, por ejemplo, solo necesitan que les envíen los enlaces de los grupos para acceder a sexoservidoras o para recibir material explícito.

En los grupos envían fotos en las que no se le ven las caras a la chicas y con una lista de “servicios” que ofrecen e incluso tienen números de celular en los que pueden “cerrar el trato”.

”Este enlace me lo envió un amigo y se pueden ver las fotos de la muchacha”, muestra un joven que recibió como incentivo dos fotos de la “supuesta chica” en ropa interior. Las imágenes dejan poco a la imaginación y hasta envía la dirección de donde encontrarla. “Frente al Leonardo Martínez”, asegura.