$!Prostitución 3.0: De la calle a la virtualidad

A lo que el sexagenario se refiere es que ahora no solo por las redes sociales se pueden contactar con las mujeres, si bien en redes como Facebook, Instagram y Tiktok algunas chicas “se vende al mejor postor”, ahora hay otras formas de contactarse, con taxistas por ejemplo, e incluso por medio de aplicaciones como Grindr y Tinder.

En el caso de los taxistas se habla de comisiones e incluso algunos proxenetas que manejan catálogos de “damas de compañía”. “Hay de varios precios, desde 500 lempiras hasta cantidades que parecen impagables”, relata un taxista que por razones obvias no se identifica.

“Tengo un cliente que viene de la capital con cierta frecuencia y me pide que le consiga chicas, él tiene el número de una muchacha de un night club, pero a veces me pide que le busque una chica de unos 3 mil lempiras, yo traslado a la chica, me dan un 10 por ciento de comisión y él me da una propina”, revela al hombre.

¿Cómo contacta a las mujeres? “Es raro que un taxista no conozca a alguna prepago, las muchachas tienen a su taxista de confianza que a su vez les consigue clientes ya sea a través de los grupos de taxis en Whatsapp o incuso por medio de otros clientes que al estar ingeridos de bebidas alcohólicas buscan placer carnal”, detalla.