$!Análisis: ¿En qué áreas crecería más el Presupuesto General para 2025?

El presupuesto solicitado para la Empresa Nacional Portuaria prácticamente se duplicaría, con un incremento del 91%. Por otro lado, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también prevé un aumento del 19% en su presupuesto, aunque la institución denuncia que los fondos desembolsados no alcanzan el 6% anual que el Estado está obligado a entregarle.

Entre las 10 instituciones con el mayor aumento presupuestario se encuentra el Instituto Nacional Penitenciario; sin embargo, es una de las tres entidades que, según la propuesta de Finanzas, verá su presupuesto duplicado o incluso triplicado. En particular, se proyecta que su asignación se duplicará el próximo año, probablemente debido al costo de la nueva cárcel en las Islas del Cisne , cuyo valor asciende a 2,000 millones de lempiras.

Economistas y financistas consultados por LA PRENSA Premium coincidieron que este presupuesto, aunque atractivo a simple vista debido a su crecimiento en los últimos años, no se ajusta a la realidad económica del país. De hecho, del total presupuestado para el próximo año, el Estado solo podría cubrir aproximadamente el 60% con sus propios recursos, mientras que cerca del 40% restante deberá ser financiado externamente.

En opinión del analista financiero Elfren Matute, “este Gobierno se ha caracterizado por aprobar los presupuestos más altos, pero también por tener los porcentajes más bajos en ejecución, al revisar los datos, vemos que la mayor parte del presupuesto se destina a gastos corrientes y al servicio de la deuda. Estamos hablando que más del 15% del total del presupuesto se asigna al servicio de la deuda, y si consideramos los gastos corrientes, se consume alrededor del 70%”.

Matute cuestionó que en áreas como educación y salud, que son pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier país, no se está asignando ni un 10% del presupuesto a cada uno, cuando deberían ser rubros con asignaciones mucho más altas.

Una verificación realizada por este medio respalda esta afirmación: pues la Secretaría de Educación representa el 9.9 por ciento del presupuesto proyecto, mientras que Salud absorbe menos, 6.9 por ciento.

Honduras no está generando ingresos suficientes, sino que está aprobando un presupuesto extremadamente alto, con cada vez más préstamos. El problema radica en que el Estado elabora un presupuesto en función de lo que planea gastar y no en el marco de lo que tiene disponible.

“Aproximadamente entre el 30% y el 40% del presupuesto tiene que ser financiado con fondos externos, ya que el Estado solo recauda alrededor del 70% a través de tributos y otras fuentes. El tema de ingresos se basa en una proyección del Gobierno, pero esto no significa que ya se tenga ese dinero en mano, sino que debe ser recaudado a lo largo del año, y si no logran alcanzar esa proyección, tendrán que financiar lo que no se logre recaudar”, pormenorizó Matute.

La ejecución del Gobierno, según estimaciones, alcanza el 60% y 70% en promedio, pero cuando no se ejecuta el presupuesto en determinadas instituciones, esos recursos asignados prácticamente se pierden, ya que no pueden ser utilizados para el siguiente año.