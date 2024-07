Paralizada emisión de boletas de revisión vehicular en el IP

Nueve días después, la Junta Interventora respondió a través del memorándum CP-IP-207-2024. Héctor Espinal, director de Despacho de la Secretaría Ejecutiva , informó que su solicitud no tendría éxito, ya que el sindicato permanecería en su posición actual

En medio de los desacuerdos políticos ayer fue despedida, Elisa Borjas, directora de Registro Vehicular del IP , que manifestó que “la institución no tiene placas vehiculares y tampoco tienen boletas de revisión”.

Les escribió que “por razones de logística se necesita un espacio físico que nos sirva de almacén para materiales y boletas vehiculares 2024, de no contar con el mismo tendremos que para labores ya que ponemos en riesgo las impresiones de la boletas”, recordó Sierra.

Explicó que no es adecuado que un documento de seguridad, delicado como la boleta de revisión esté en el mismo espacio donde funciona el sindicato.“Lo ideal sería que el sindicato alquile su propio espacio o como lo manifesté en su momento tuviéramos nosotros otro lugar como deposito o almacén”.

José Sauceda, presidente del sindictao del IP, explicó que “desde su fundación el sindicato ha estado en ese espacio, no es nuevo, ese lugar a sido el destinado para nosotros”.Aseguró que actualmente no ha llegado la materia prima para la emisión de boletas vehiculares, por lo que el atraso en la producción es de otra índole, que no tiene nada que ver con espacio físico.