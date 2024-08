$!Milagro en la UCI del Catarino: intubaron 7 días a bebé Gala, con un 5% de vida y sobrevivió

“La atención en términos generales fue buena”, recordó Yesenia con voz temblorosa, “pero en el hospital no había tantos doctores especialistas, sí más practicantes. En un momento me dijeron que solo la llevara a revisión cuando estuviera casi moribunda...”. A pesar de la advertencia, Gala fue internada durante dos días, su estado se deterioraba con rapidez.

Los pediatras, conscientes de la gravedad, ordenaron su traslado de emergencia al Catarino Rivas. El terror se apoderó de Yesenia cuando escuchó las palabras que más temía: “¡No! Me la van a intubar, se me va a morir allá...”. La reputación del hospital, conocida por su limitada atención y escasez de medicamentos, solo acrecentaba su miedo. Un sistema de salud público deficiente, marcado por décadas de abandono, parecía condenar a Gala.

Antes de llegar al Catarino Rivas la llevaron a una clínica privada para realizarle exámenes urgentes. El resultado fue: Gala había sufrido un derrame pleural. “Cuando escuché eso me volví loca, salí de la clínica llorando y le dije a mi mamá que mi hija se estaba muriendo”, relató Yesenia mientras conversaba con LA PRENSA Premium dentro su apartamento en c olonia La Adhe , del sector Choloma, a casi tres meses de la pesadilla.

“Le dábamos agua en una gasa y la absorbía de inmediato. Cuando supe que no había cupo me sentí inútil, pensé: ‘Hoy sí se me muere mi hija’”, dijo Yesenia, su voz ahogada por la desesperación. En ese momento, las palabras de un médico resonaron en su mente: “No es posible que una bebé muera cuando apenas empieza a vivir y se vaya como un angelito”.

La intubaron de inmediato y Yesenia no volvió a mirar a su hija hasta las 8:00 am del día siguiente. Durante esas horas, el miedo la consumía, temía que en cualquier momento le informaran que Gala había fallecido.

La angustia crecía mientras el personal asistencial luchaba por encontrarle una vena donde colocarle una vía. Gala, al borde del agotamiento, entró en un estado de taquicardia, su corazón acelerándose de manera alarmante. En ese momento, una doctora llamó a los padres a una sala y les dijo con una franqueza devastadora: “Papá, mamá, haremos todo lo posible por su bebé, pero lo más probable es que muera, solo hay un 5% de posibilidad de vida”. Yesenia, destrozada, solo pudo gritar: “¡Ay no, mi hija se me va a morir, mejor quiero morirme yo!”.

La situación se complicó, Gala necesitaba transfusión de sangre; había dejado de orinar, señal de que su estado empeoraba. Yesenia, desesperada, se aferró a la ayuda de personas desconocidas que, por la bondad de sus corazones, le ofrecieron apoyo. Milagrosamente, consiguió un medicamento en el hospital, uno que rara vez está disponible y cuyo precio afuera oscila entre 20,000 y 23,000 mil lempiras.

Gala seguía luchando, su cuerpo comenzó a hincharse más, y le apareció un coágulo debido a la vibración de la cama. “Me dijeron que era normal”, testimonió Yesenia, aunque la preocupación en su voz revela que nada parecía normal en esos días. Se necesitaron dos transfusiones de sangre, que milagrosamente consiguieron a tiempo, pero el dolor de Yesenia era inmenso.

“Lo que más me impactó fue mirarla intubada. No esperaba un golpe tan duro de Dios porque solo tenía 15 días de haber perdido a mi papá”, manifestó. En medio de su sufrimiento llegó a un punto de resignación: “Hubo un momento en que la entregué a Dios, era el día cuatro de la semana, le dije que respetaría su decisión aunque me doliera, ya que me la había prestado este tiempo”.

Yesenia solo podía mirar a su hija dos veces al día, una por la mañana y otra alrededor de las 5:00 pm. En el área donde estaba Gala otros dos niños luchaban por sus vidas: una bebé de dos meses y una niña de 11 años.

El ambiente estaba cargado de tensión, cada respiración era un logro, cada latido un milagro, pero en medio de esta oscuridad un rayo de esperanza surgió: “Dios fue tan grande con mi niña, porque de tanta oración en todos lados, al día siguiente de que se la entregué a Dios hubo una buena noticia: la niña empezó a orinar”. Aunque no mejoraba tanto, ese pequeño signo de vida le devolvió la esperanza a Yesenia.

Gala luchaba, y los médicos, que discutían los casos críticos en grupo, coincidían: “La bebé estaba luchando”.