Otro largo trámite iniciaba, le pidieron un “sponsor” o patrocinador y la pastora de su iglesia la avaló. Cada trámite era un gasto de miles de dólares.

Su caso avanzó, logró que le cancelaran la orden de deportación que tiene todo aquel que entra con un permiso y debió comenzar otro protocolo legal: una solicitud de perdón por haber entrado ilegal al país, ya que su ahora esposo, la pidió de forma legal.

“He hablado con muchos abogados y el que me cobra menos pide $3,500. Si yo los pagara, tendría que hacer un pedido de residencia a la embajada de EUA en Honduras, y volver al país para someterme a una entrevista allá, viajar, y para todo eso necesito en total $15,000, sin contar gastos de estadía, boletos de avión. Para el proceso del perdón estoy buscando un abogado pro-bono (no cobran), pero me imagino que siempre me va a tocar pagar”.

Ahora, casi ocho años después de casada, ve en el anuncio del presidente Joe Biden el sueño no solo de mantener unida su familia, sino que de residir legalmente en Estados Unidos, país que le ha permitido hacer muchos de sus sueños realidad.