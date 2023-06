"Mientras las acribillaban, asesinas se reían": Terror en cárcel de mujeres

La privada de libertad es sobreviviente ya de dos masacres en PNFAS : “Yo estuve cuando mataron las seis, quiero ver a mi hijo crecer, uno comete errores en la vida, pero tiene sueños. Dios me cuidó, pero no sé si pasa algo más”.

Esa versión no es compartida por todas pues otra de las mujeres dijo que no era capaz de acusar a las custodias, “no le puedo decir que ellas tuvieron algo que ver porque no me consta".

Otra privada de libertad comentó que en el modulo uno había un grupo de mujeres orando, estaban alabando a Dios, “la mayoría señoras, ahí estaba la líder y coordinadora espiritual, nos da pesar a todas, empezaron a dispararles”.

En medio de la secuencia otra de las muchachas aseguró que las asesinas iban armadas hasta los dientes, “chalecos antibalas, eso andaban, unas tapadas la cara, andaban machetes, piochas, picos, AR-15, granadas, Uzis, a un grupo que se metió al baño las acribillaron”.