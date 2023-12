$!¿Dónde acudir en caso de que una mara lo obligue a irse de su casa?

Si usted hoy mismo se enfrenta al desplazamiento forzado y no sabe a dónde ir o a quién acudir, la Ley para la Prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente obliga a las instituciones del Estado a brindar asistencia humanitaria inmediata si no cuenta con los recursos necesarios para subsistir.

La solicitud de atención y protección puede ser presentada directamente por la persona o grupo de personas desplazadas internamente o por representación agente organizaciones de sociedad civil y humanitarios.

Tenga en cuenta que el procedimiento es gratuito; no se exige representación legal en ninguna etapa; no necesitas pruebas ni la presentación de denuncias, demandas o quejas; y si no cuenta con documentos de identificación personal, no se se le puede impedir la presentación de la solicitud Una sola persona puede presentar la solicitud en nombre del grupo familiar afectado.

Si no está conforme con la atención requerida puede solicitar un reclamo o una impugnación.