Lucha por plazas tiene cerradas 11 escuelas

De acuerdo con un sondeo realizado por la oenegé Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y a la comprobación realizada en campo por LA PRENSA Premium , en pleno mes de mayo, todavía hay niños sin empezar su año académico porque no tienen maestros.

Mientras miles de maestros prácticamente vivían apostados en todas las direcciones departamentales de Educación del país para cuidar y pujar por sus plazas ganadas en el concurso, más de un centenar de niños (se estima que son más) sufrían su ausencia porque no han tenido ni un tan solo día de clases.

Es decir, solo en ese conteo rápido, unos ocho centros educativos en Santa Bárbara, Francisco Morazán, El Paraíso, Valle y Choluteca todavía no han comenzado clases, o dicho de otra forma, las escuelas están completamente cerradas y no han abierto en todo el año.

Otros maestros han sido nombrados, pero no han llegado y en algunos lugares, los padres rechazan a los recién nombrados.

LA PRENSA Premium constató que cuatro escuelas unidocentes de El Merendón también están cerradas, y en al menos una, los niños no han tenido ni un solo día de clases.

Para tener una idea de lo que pasa, para el caso en Cortés, en este departamento 4,390 aprobaron el concurso docente realizado en 2022, pero de todos ellos, no todos lograron plaza.

Los que no consiguieron, pudieron tramitar una licencia que los exonera de someterse en el próximo concurso y encabezar las listas de ese para nuevas plazas. Desbordado por la presión del magisterio, el ministro de Educación, Daniel Esponda , admitió hace dos semanas que para resolver la problemática de falta de docentes se requiere crear unas 6,000 nuevas estructuras presupuestarias para el otro año.

Muchos docentes no están en los salones dando clases porque con el concurso, las estructuras presupuestarias prestadas con las que muchos trabajaban, se las dieron a los recién nombrados.

Esas estructuras no son otra cosa que el código único que se requiere para que el Gobierno les pague a los maestros y hay escuelas enteras que no tienen ni siquiera una. Uno de los sectores de San Pedro Sula que más problemas tiene por este caso es El Merendón.

El Merendón también tiene déficit de maestros por crecimiento de matrícula. El año pasado, el registro era de 1,360 alumnos en 26 centros educativos, 20 que atienden de primero a sexto grado, y seis de séptimo a noveno grado y este año subió a 1,520 alumnos. Por esa razón, para cubrir esa necesidad, El Merendón necesita 12 maestros para básica y cinco docentes para los tercer ciclo, estos no tienen estructura presupuestaria.

Allí, la gran mayoría de escuelas no tiene estructuras presupuestarias, dijo Elder Iván Rivas, Director Distrital #20 de El Merendón.

“Tenemos cerradas tres escuelas que tienen en conjunto unos 150 alumnos. Cada una tiene matrículas entre 40 y 50 niños”, señaló el distrital.

“En administraciones anteriores, lo que ocurría es que el maestro se iba. Ponía un traslado y se llevaba la estructura, es decir el código para que los maestros reciban pago. Debido a eso, hay varias escuelas en El Merendón que no tienen ninguna estructura, y por lo tanto, no pueden tener un maestro porque no existe el código para pagarles”, expuso.

En El Merendón las escuelas cerradas son la José Trinidad Reyes de la aldea San Cristóbal; la Héctor Portillo Valle de Miramar; y la Alfonso Salvador Melgar de Guanales, que tiene un módulo en una comunidad, y otro en otra.