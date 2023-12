$!Lucha contra el dengue sin éxito en décadas en Honduras

La preocupación de Salud para 2024 es que si no se combate en los primeros seis meses el dengue , podría darse una epidemia histórica. El 4 de diciembre se realizó una reunión de emergencia para reactivar el Comité Interinstitucional de Salud y se acordó realizar barridos masivos en el departamento a partir de enero, si el clima no atrasa.

El epidemiólogo Rivera dijo que aunque se tienen máquinas termonebulizadoras distribuidas en los 12 municipios de Cortés, con estrategias de fumigación, sigue enfermándose la gente. Y si no se reduce el impacto podría terminar el año con cifras sumamente altas, algo que se ha compartido con organizaciones y alcaldías.

Rivera, ante el cuestionamiento sobre por qué Honduras no ha podido vencer el dengue, dijo que esta enfermedad es de climas tropicales, y Honduras está ubicado en esa zona, lo que favorece la reproducción y crecimiento del Aedes aegypti. Además, la parte cultural y salubridad no es la adecuada, pues no se cuenta con un sistema sanitario respecto a la eliminación de desechos sólidos como chapas, bolsas, recipientes plásticos, los cuales acumulan agua y el zancudo busca como criadero.

El Aedes aegypti, originario de la zona norte de África, afecta la mayor parte de América, pero Honduras es el tercer más impactado, solo superado por Guatemala y Nicaragua, que ocupa el primer lugar. Este insecto ha mutado y se ha vuelto resistente a químicos previamente utilizados para destruirlo, tal como la deltametrina, usada en la fumigación contra el zancudo adulto y sustituido por uno llamado aquarreli. Otro que fue sustituido porque el zancudo se volvió resistente es el abate que se ponía en las pilas, popular en los años 90, y que fue sustituido por el larvicida BTI.