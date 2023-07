Lempira: María Victoria sueña con que su humilde techo no tenga agujeros

Ella solo sueña con que su techo, minado de hoyos por los que entran presurosos los rayos de sol, ya no estén más, para no tener que salir en carrera, cada vez que llueve.

Con ideas claras y de fácil expresión, María Victoria cuenta que su casa fue donada luego de que toda la comunidad en 1999 fuera bajada de las montañas tras el paso del huracán Mitch.

Aunque hermanos de la iglesia le han ayudado para irle haciendo arreglitos, el techo es para lo único que no les ha ajustado.

“Cuando llueve me toca salir corriendo a poner nailon. Me preocupa porque el agua viene a caerme encima. Aquí, mi casita tiene mucha necesidad. A veces me toca derramar lágrimas porque antes, en aquel cerro que vivíamos, teníamos más comodidad”, cuenta.

Aunque su patio en Poza Verde no es muy grande, señala que bien podría sembrar cuatro tareas de milpa, pero ahora ya no lo hace muy seguido porque los fertilizantes y abonos se encuentran caros, aunque algunos amigos le dan fiado. También reconoce que pedir prestado o al crédito es un problema, porque para poder pagar le toca ir a cortar a las fincas de café para poder pagar las deudas. “Yo ya solo me hago tres galones, por los que me pagan 90 lempiras. Eso es lo que se gana porque aquí solo pagan 30 lempiras por galón, ya toda costa hay que llevar la tortillita para poder aguantar el corte”.

La señora, desgastada por los años y la vida que le ha tocado llevar, carece de los enseres más básicos. No posee cama y sueña con tener un ropero para guardar su ropa o un chinero para colocar sus platos y utensilios de comida. Pese a sus necesidades no pierde la fe y, de vez en cuando, en su rostro se dibuja una sonrisa llena de gratitud.