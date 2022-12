En febrero, y luego de semanas de especulaciones, el intérprete de “Te Fallé” y “Sólo un Sueño” confirmó que rompió con la también cantante y actriz. “A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también”, escribió el cantante sonorense, de 23 años. Tras la ruptura las especulaciones sobre el porqué se alejaron no se hicieron esperar, en redes sociales sonó fuerte que ella le pidió cuatro millones de dólares para saldar su adeudo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aunque Nodal no habló de eso sí publicó una conversación donde Belinda le pedía dinero para arreglarse los dientes. Ella solo mencionó que le dolía mucho la separación, pero que no hablaría al respecto. Ahora ambos están felices con otros.