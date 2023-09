$!“Mi papá era excepcional, deja una huella de trabajo y honestidad”: hijo de Jorge Bueso Arias

Antes, en medio de la misa, exaltó los valores que caracterizaban a su padre al hablar de la honestidad, contó que él siempre decía “si el pícaro supiera el negocio que es ser honrado, por negocio sería honrado”.

Debido a que muchas personas se preguntaban por qué don Jorge Bueso Arias no fue sepultado en su Santa Rosa de Copán amada, su hijo no dudó en explicarlo. “Hace años mi madre le pidió ser sepultada al lado de sus padres, y que si él quería que lo sepultaran en Santa Rosa de Copán, no se resentía”. Sin embargo, según su relato, él dijo que “de ninguna manera, ya que iban a estar juntos para siempre”.