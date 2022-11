$!Prefieren adoptar en Guatemala que en Honduras por la lentitud

“Tuve un caso de un niño que en la certificación de nacimiento tiene los nombres de la padre y madre, pero materialmente no están. Un día, yo le dije a a las autoridades que el niño debe ser declarado en abandono porque los padres materialmente no están. Si la ley dice que un niño debe ser declarado adoptable porque no tiene representantes legales, entonces decláreme a este y me contestaron que no había asidero jurídico”, dijo.

En 2019, el Estado de Honduras se sumó al Convenio de La Haya (29 de mayo de 1993) del cual forman parte 90 países que buscan garantizar que las adopciones internacionales tengan como prioridad el interés superior del niño y prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de menores. Pero, para la abogada Cynthia González, quien desde 1992 ha trabajado en procesos de adopción, la adhesión de Honduras al acuerdo de La Haya “no ha causado un cambio, no ha mejorado, la lentitud en la burocracia sigue igual, los gobiernos que hemos tenido no le ha asignado el presupuesto necesario a las instituciones que trabajan en la protección de la niñez, como Dinaf”.

“Dinaf tiene poco personal. No tienen capacidad para realizar todas las adopciones. Considero que deben descentralizar algunos trámites para agilizar y no depender en un 100% de Tegucigalpa. He visto que las nuevas autoridades de Dinaf tienen la voluntad para ayudar a los niños, pero por falta de personal y logística no lo logran”, dijo. “Gracias a Dios que existen los hogares (IRCA), el Estado no tiene capacidad para darle protección a todos esos niños que están en las calles, en mendicidad y abandono, y no pueden ser adoptados”.