Al 2035 Honduras no tendrá su generación de relevo

Y no solo eso. De haberse concretado ese incentivo para potenciar un semillero de académicos y estudiosos, Honduras hoy en día tendría seguros a 172 científicos impulsando con su ingenio y conocimientos el desarrollo de la nación, y a muchos más luchando por una oportunidad semejante, por lo que el país no sufriría por la fuga de cerebros y talentos jóvenes como sucede en la actualidad.

En el plano laboral, la fuga de mano de obra calificada ya está pasando factura.Para Daniel Durón, presidente de la Central General de Trabajadores (CGT) lo que sucede en la industria de la construcción y el rubro caficultor es un presagio de lo que está por suceder en otros campos.En el primero, ya resienten la partida de al menos 15,000 obreros, es decir, albañiles o ayudantes de los cuáles el 85% son jóvenes. Lo mismo sucede en el ámbito del café donde solo en el sector de occidente hablan de contratar 10,000 corteros de Guatemala.“Los números pueden variar porque Honduras tiene un problema de estadísticas, pero si vemos estas caravanas migratorias que estuvieron saliendo ahí casi solo iban jóvenes”, lamentó.El dirigente obrero considera que la falta de fuentes de empleo o los bajos salarios que ganan los técnicos, los orillan a irse. Aunado a eso, el país no está propiciando la apertura de oportunidades, ocho de cada 10 hondureños está laborando en sector informal de la economía, sin beneficios sociales ni seguridad social y sufriendo problemas de inseguridad.“Un empresario de la construcción decía que en este momento hallar a un albañil era como encontrar un diamante con los pies. Esa es la situación real que enfrentamos con la fuga de mano de obra calificada. Otra cosa son los profesionales egresados de universidad que al no hallar empleo en lo que estudiaron trabajan en taxis o se van a Estados Unidos a realizar trabajos que no tienen que ver con su formación”. “El otro problema es de ingresos. Un mecánico, un electricista o un soldador, o un buen albañil calificado, cuando le dicen que en Estados Unidos ganan 20 dólares la hora (L500), se quiere ir, porque independientemente del gasto que tengan allá por renta y otros, ven la posibilidad de tener dos trabajos y ganar más. Aquí un técnico como ellos gana 20 dólares la semana. ​​​¿Cómo vamos a parar la emigración si en Honduras no hay una buena distribución de ingresos. Aquí el salario mínimo promedio está en 4,500 lempiras mensuales, máximo 5,000”, afirmó.Para el sociólogo Jesús Santos, en Honduras, las desigualdades sociales provocan emigración y desplazamiento interno y por eso hay pueblos enteros que tienen a su población fuera del país.“Muchos se van por eso, uno se lleva a otro, luego esos dos se llevan un tercero. Luego se va un cuarto, y así deciden emigrar, porque ven que a otros les va bien, que compran carro, casas. Entienden que solo estando afuera del país es que lo lograrán”, expuso.También añadió que muchos jóvenes se van porque hay mucha desesperanza hacia los políticos, porque prometen y no cumplen.