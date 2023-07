Demandas podrían parar ley de DeSantis en Florida

Afirmó que muchas personas que no tienen documentos legales están asustados, pero la ley SB 1718 no especifica si le da poder a la Policía Estatal para detenerlos y si la persona maneja sin documentos estará a criterio del agente si lo detiene y luego de tenerlo las 48 horas lo entrega al Servicio de Inmigración.

“Estamos en contra de la reforma migratoria de DeSantis, el gobernador de Florida, que está en contra de los migrantes, ni un voto a DeSantis, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, ni un voto a quienes desprecian a los migrantes”, expresó el mandatario mexicano en su rueda de prensa diaria.

“Lo más que podemos hacer es tratar de paliar apoyando a nuestros inmigrantes en lo que podamos, en su documentación, en lo que sea necesario y como le digo, a pesar de que nuestros documentos no sirven de mucho cuando no hay un permiso de trabajo y las personas serán multadas o serán sacadas del Estado o deportadas”, explicó el canciller hondureño.

1. Tras cuatro días de haber entrado en vigor la ley SB 1718 que fue impulsada por el gobernador Ron DeSantis y que es considerada antiinmigrantes, las organizaciones hondureñas han comenzado a orientar a los compatriotas para saber como responder ante una situación que los ponga frente a una autoridad de migración

2. Entre esas recomendaciones los dirigentes afirman que lo mejor es no cometer faltas, por ejemplo lo migrantes sin documentos legales no podrán manejar y las licencias de otros estados no serán aceptadas. Y aunque afirman que la Policía Estatal no estará involucradas recomiendan respetar las leyes de conducción y convivencia.

3. Sonbre el traslado de migrantes indocumentados, han aclarado que son lo que vienen de otros estados, por lo que a los que viven en Florida, no les impediran que se transporten de un lado a otro o a sus centros de trabajo. Para los miembros de las organizaciones ha habido mala intepretación e desinformación de la nueva ley