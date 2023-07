“Mi objetivo es fortalecer el intercambio y apoyar a más jóvenes hondureños”

Hace casi dos años. He trabajado en esta universidad desde que me gradué en 1999, primero como docente, después en 2007 como vicepresidente de asuntos internos. En julio de 2021 me nombraron presidente, pero fue temporal, hasta que en noviembre de ese año el consejo superior me selección como presidente oficial.

¿Cómo han sido estos primeros años al frente de la universidad?

Muy bonitos, pero también de muchos retos, principalmente por la pandemia de Covid-19, pero gracias a Dios todo está regresando a la normalidad.

¿Cómo aprendió español y cómo surgió su amor por Latinoamérica?

Aprendí español en Cuba. Hace muchos años alguien le dijo a un señor que tenía una revista que yo hablaba español y tomaba fotografías. Solo la segunda parte era acertada, porque casi no hablaba español. Él me ofreció la oportunidad de viajar a Cuba para acompañarlo a unas conferencias y trabajar en la revista. Con el tiempo me fui adaptando al acento cubano y me aprendiendo mejor el idioma. Después fuimos a México, Perú y Cartagena en Colombia, así me fui enamorando de las cosas buenas que veía en cada país.

¿Cómo surge el programa para estudiantes internacionales?

Cuando comencé a trabajar en el área administrativa, una de las cosas que decidí fue hablar con el presidente de la universidad para ver si podíamos buscar la forma de traer estudiantes internacionales de Latinoamérica que nos transmitieran un poco de su cultura latina, música, color, costumbres y el sabor de su comida, no solo a la universidad, sino a la ciudad. Fue algo que yo empecé a impulsar para que las demás personas pudieran conocer más de la cultura y apoyar a los jóvenes de estos países.