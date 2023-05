Ejecución de inversión pública en Honduras no llega ni a 17%

Los datos publicados por la Secretaría de Finanzas muestran que, hasta la tercera semana de mayo, el presupuesto de inversión pública todavía no llega ni al 17% en su ejecución en Honduras.

“Cuando no se ejecutan en las cantidades en que pidieron el propuesto, entonces ahí la gente se empieza a preguntar, bueno, ¿y por qué piden tanto si los fondos no se ejecutan? O sea que hay que ser realistas ahí”, observa la analista económica Liliana Castillo.

Ella hace notar lo común que resulta que, año con año, algunas partidas reciben cada vez más fondos, pero estos no se ejecutan. Y esto es todavía más importante cuando se trata de inversión pública.

“Lo que sí se ha dejado para inversión pública, ni siquiera ahorita no creo que vaya ni un 25% de lo que se le asignó, e igual pasó el año anterior, una bien baja ejecución en cuanto a ese renglón, que no llegó ni al 40%, y realmente lo que se requiere es que se dinamice más la inversión pública, porque no se ve mucho que se esté agilizando.

Las consecuencias de no ejecutar la inversión pública como ha sido presupuestada las explica el economista Rafael Delgado, quien señala que “detrás de todo ese presupuesto se supone que hay un análisis de prioridades, de tiempos, de urgencias y entonces no se puede retardar la ejecución. Acordémonos que de por sí la inversión pública dirigida al sector social es muy poca y si, además, se atrasa, complica mucho más el problema”.

LA PRENSA Premium trató de conocer la postura del Gobierno sobre el asunto, para lo cual contactó a la Dirección de Gestión por Resultados, pero, hasta el momento de escribir estas líneas, no había recibido respuesta.Cuando la inversión pública no se hace según el programa, no se genera empleo ni se desarrollan las obras que tanto se necesitan.