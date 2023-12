$!Las diez investigaciones exclusivas de este 2023

En marzo de 2023, el equipo de LA PRENSA Premium recorrió El Salvador para constatar los efectos del polémico régimen de excepción instaurado por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.

Gracias a la medida, las autoridades salvadoreñas han logrado meter a la cárcel a cientos de cabecillas y miembros de pandillas que cometían crímenes, especialmente extorsiones.

LA PRENSA logró recorrer zonas de San Salvador y otras ciudades que estaban cercadas por los pandilleros donde ahora hay puestos militares y los pobladores transitan con más tranquilidad. En los presidios, los reos deben seguir estrictos protocolos, que los mantienen bajo un fuerte confinamiento, constató este medio.

En algunos centros, las medidas son más extremas. Por ejemplo, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, construido para los mareros, los reclusos no pueden recibir visitas, no hay comodidades, duermen en camas de metal sin sábanas ni almohadas y bajo vigilancia completa. Solo en esa cárcel hay alrededor de 12,000 privados de libertad, quienes no pueden ingresar víveres con facilidad. Los insumos enviados por sus familiares son revisados de forma minuciosa.