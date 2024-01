$!Preocupación por pacientes judicializados que conviven con enfermos mentales en el Mario Mendoza

En el centro hospitalario se vive una situación sensible debido a las remisiones desde los presidios, pues las autoridades consideran que no fue concebido para tales situaciones.

Cinco minutos después, se puso triste y me contó que extrañaba Alemania, su supuesto país de origen, de donde se había graduado con honores. Luego guardó silencio y se fue corriendo porque miró a varias de sus compañeras con su almuerzo, pues ya eran las 12 del medio día.

”Tranquila, platiquemos. ¿cómo está?”, le pregunté a Karina. Su semblante cambió. Con la blancura de su piel contrastando con la negrura de su largo cabello, la fémina sonrió y de inmediato se jactó de ser una reconocida y adinerada abogada, interna en contra de su voluntad en el centro psiquiátrico . Me sorprendió su actitud, pero le seguí la corriente. Ella hablaba de leyes y procesos judiciales en Honduras.

Acompañada por el lente de Andro Rodríguez, de LA PRENSA Premium, me adentré en las entrañas del longevo Mario Mendoza, donde presencié el temor que impera por la convivencia entre enfermos comunes y pacientes judicializados -aquellos que han cometido delitos, en su mayoría homicidios -.

”¿Siente el olor? ¡Tita, aquí se respira muerte! Tenemos miedo, en la sala hay seres oscuros que han hecho cosas malas, esos espíritus asesinos pelean, golpean y vienen del infierno. En la noche todas oramos a escondidas para que se vayan”, me susurró, mientras movía su cabeza mirando ansiosa de izquierda a derecha.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Vistiendo un camisón rosa desgastado, sin ropa interior (porque según la encargada del área de internamiento de mujeres, la usan para ahorcarse) y con unas sandalias de hule dos tallas más grandes que la suya, Karina -nombre ficticio- se me acercó con los ojos vidriosos, pidiendo que, por favor, le ayudara a que la dejaran salir del hospital psiquiátrico Mario Mendoza , en Tegucigalpa, la capital de Honduras.

”Nuestro hospital no está diseñado para ser un centro de reclusión de pacientes privados de libertad. Nuestra atención a pacientes internos dura aproximadamente tres semanas, entonces cuando ellos -pacientes judicializados- vienen aquí, vienen con órdenes de estadías largas. Incluso las complejidades de seguridad con ellos y todo eso, es bien complicado”, me dijo Mario Aguilar, director ejecutivo del Hospital Mario Mendoza.

El recorrido por las salas duró aproximadamente siete horas. En ese tiempo, no hubo presencia de guardias de seguridad. Además, “ellos ni siquiera tienen un arma para defenderse por el peligro que implica al tener a enfermos mentales cerca, solo toletes tienen”, confió un enfermero del hospital.

Tanto terror invade la zona que el guía que me acompañó a dar el recorrido por el hospital no quiso entrar a las salas de internamiento, pues con los ‘curriculums’ de los hospedados, prefirió no exponerse a una “situación de riesgo”, como él mismo le llamó.

Entré sin vacilar. Eran aproximadamente las 10 de la mañana, por lo que era el turno de los hombres para salir a tomar el sol. Ah, porque aunque los pacientes judicializados están mezclados con los comunes, sí hay separación de salas y convivencia entre hombres y mujeres.

Lo primero que vi fueron a varones de distintas edades, uniformados con camisa y pantalón azul marino, deambulando de un lado a otro, algunos sentados en las bancas de manera con la mirada perdida y otros riendo sin motivo aparente.