Honduras, con la segunda fuerza militar más potente de Centroamérica

Esta cooperación, no obstante, no impide que cada país desarrolle sus propias iniciativas y doctrinas de defensa y en donde las ideologías contrapuestas pueden llevar a países hermanos a desconfiar unos de otros y a tratar de modificar en su favor el equilibrio de fuerzas en la región.

Es así que, con una calificación de 2.2421, Guatemala se ubica, según este índice, como la fuerza armada con la mayor capacidad. A esta se sigue Honduras , con una calificación de 2.6558. El tercer lugar lo ocupa Nicaragua , cuyo índice es de 3.7337; El Salvador queda en a cuarta posición con calificación de 4.3558, mientras que Panamá es quinta con 5.0255. El índice no toma en cuenta a Costa Rica al carecer esta de una fuerza militar propia.

Honduras no cuenta con tantos efectivos, pero tiene, según este índice, la mayor fuerza naval de la región y aunque no tiene tantos helicópteros como El Salvador, es el único país de la región que cuenta con aviones caza del tipo interceptor, en la figura de los F5, lo que le confiere cierta ventaja táctica en un hipotético escenario bélico.

No obstante, en el índice no queda claro si se refiere a equipo en buen o mal estado, porque información a la que tuvo acceso este medio indica que el 60% de la flota de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) está a punto de quedar obsoleta si no se repara.

Por ejemplo, de los ocho aviones supersónicos F-5E Tiger II, apenas uno está operativo; y de los dos F-5F Tiger II, también solo opera uno, según un inventario de la FAH. De los ocho bombarderos A-37B Dragonfly, únicamente tres están en buen estado, señala ese informe.

Nicaragua, de su lado, mantiene un ejército más pequeño que los de Honduras, Guatemala y El Salvador, pero supera a sus vecinos en sus capacidades de equipos para uso en tierra: Tanques, vehículos blindados y artillería.

En el caso de El Salvador, su ejercito cuenta con más efectivos que Honduras o Nicaragua, e incluso tiene la mayor cantidad de aeronaves militares en servicio, si bien casi el 62% de estas son helicópteros, y solo el 27% son aviones de combate. Por contra, tiene la fuerza naval más pequeña de la región.

En el caso de Panamá, aunque no tiene ejército, destaca una importante fuerza paramilitar en donde tiene la segunda más grade de la región, tan solo por detrás de Guatemala.

Estas fuerzas paramilitares, con las que también cuentan el resto de países a excepción de Nicaragua, se componen de fuerzas como la policía militar o las fuerzas de gendarmería.