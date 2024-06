Basados en esta legislación, el comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP), Rolando Kattán, dijo a este medio que “la gente puede tomar el censo, pero no hay restricciones de ningún tipo ahí”, por lo que niega que la base de datos del RNP haya sido vulnerada.

Según información de su equipo técnico, en ningún momento se han robado bases de datos que muestre otra información de cada ciudadano. “Hemos cambiado sistemas, nos hemos ido a la nube y usamos estándares de seguridad”, dice Kattán.

No obstante, que “la información del censo electoral puede ser tomada por cualquier persona, eso no significa que no sea delicada para que cualquiera pueda hacer mal uso de esa información”, insisten Osorio y otros expertos informáticos consultados para este artículo. Esta preocupación resalta la importancia de considerar no solo el acceso a la información, sino también su uso y las posibles consecuencias de su divulgación.