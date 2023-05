Así se hace la asignación de plazas a maestros en Honduras

8 ¿Por qué hay maestros que pese a que ganaron una plaza en el concurso aún no la tienen?

Los maestros que obtuvieron las mejores notas en el concurso se lograron ubicar con sus nuevas plazas el 1 de febrero, es decir, ya están dando clases en los sitios que la ley le faculta elegir por su mérito.

Todavía en el mes de abril que recién terminó había maestros recibiendo nombramientos, ya que la Departamental de Educación debe revisar que el centro educativo al que va el docente tenga: matrícula, estructura presupuestaria, sino, se busca en otro centro educativo. Los maestros con menor nota, deben esperar que aparezca un cupo, sea cerca de su casa o en zonas remotas como El Merendón.

9 ¿Cuántos maestros ya tienen su plaza y están impartiendo clases?

En Cortés, un total de 4,390 docentes aprobaron el concurso docente que se realizó el año pasado. En la actualidad, la Junta Departamental de Selección Docente ha designado a 1,386 maestros para los diferentes niveles educativos de Cortés hasta marzo de este año, los cuales han sido nombrados a través de las audiencias públicas que se desarrollan desde enero y que concluyeron el pasado lunes 24 de abril.

10 ¿Qué maestros pudieron elegir su plaza?

De los 4,390 maestros aprobados mediante concurso, 77 corresponden a prebásica, 1,678 a básica, 386 al tercer ciclo y 1,118 con el nivel medio. Pudieron elegir su plaza aquellos que superaron la nota mínima de 70% y que por esa razón quedaron ubicados en los primeros números de la lista. Hay varios docentes que concursaron para dar clases en los tres niveles, ya que además de ser docentes normalistas, son licenciados con alguna especialidad.

11 ¿Habrá plazas para todos?

No. Las plazas son limitadas en los tres niveles educativos. Los que no logren una, tendrán que conformarse con una licencia. Una licencia solo sirve para exonerarse, es decir, no volver a someterse a un concurso. Ese maestro no tendrá plaza permanente y quedará como interino, con licencia por un año y usando la estructura presupuestaria de otro maestro que esté fuera del sistema por alguna incapacidad o permiso especial. Si el maestro tiene contactos, puede conseguir en seis meses una permanencia porque la ley lo respalda.

12 ¿Por qué se hicieron las audiencias públicas, fase que culminó la semana pasada?

Se hicieron por orden de la presidenta Xiomara Castro para garantizar transparencia en la entrega de plazas y que se respetara el logro, el puntaje y la ubicación que los maestros concursantes obtuvieron. En esas audiencias, cada concursante tiene un número de prelación o concurso, número en el que quedaron. Se buscaba que no reciba plaza primero el 30, antes que el 25, por ejemplo, para evitar inconformidades o futuras impugnaciones.

13 ¿Qué pasó en las audiencias?

El docente mira en una pantalla la oferta de plazas disponibles que hay, y ahí el concursante o acepta o desiste. El docente concursante tiene tres oportunidades para elegir donde ubicarse, por si las plazas disponibles no le parecen. Solo que pasa al final de la fila, pero puede repetir dos veces más ese mismo proceso.

14 ¿En qué orden se entregaron las plazas?

Se comenzó con los maestros de preescolar, pero antes, como manda el Estatuto del Docente, con los docentes de traslado por seguridad, luego se hicieron los traslados a petición del docente, luego se nombraron a los exonerados de concursos. Estos son aquellos que ya habían concursado, pero no lograron plaza. Y luego, se entregó a los docentes que concursaron en este nuevo proceso.

15 ¿Y los que no lograron plaza, qué harán?

Había más maestros concursantes que plazas, pero cabe recalcar que muchos de los participantes ya tenían una plaza, solo que aplicaron para obtener una en un cargo de dirección o en otro nivel educativo.