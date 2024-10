Sánchez sobre Policía FC: “La categoría nos la otorgaron, se nos cedió totalmente”

En el momento de esta entrevista, LA PRENSA Premium no había conversado con Pedro Reyes, expropietario del equipo de fútbol Sabá FC y quién confesó que vendió la categoría a la Policía Nacional a 700 mil lempiras.

¿Cómo surge la idea de formar un equipo de fútbol para la Policía?

Hay varios factores, primero en la estrategia de prevención que tiene la Policía Nacional, a través de la Policía Comunitaria está cuidar los espacios seguros para la práctica del deporte y, de hecho, hay una estrategia internacional practicada por diferentes países del mundo, que es la Liga Atlética Policial.

¿Hoy arrancan con el equipo?

En realidad arrancamos hace 14 meses con esta estrategia, lo que pasa que hoy trasciende porque es en Segunda División.

¿Hay antecedentes de equipos policiales en Ligasde Ascenso?

Esta no es nuestra primera experiencia, a inicios de los ochenta surgió el Atlético Fusep (antes la Policía Nacional se conocía como Fuerza de Seguridad Pública), que cuando llega a Primera División le cambian el nombre a Juventud Morazánica, después tuvimos un equipo en Segunda División en los ochenta y noventa que se llamó Cobras (Comando y Batallón de Operaciones y Reacción Antiterrorista), que cuando logró el ascenso se llama Real Maya. Esta sería la tercera experiencia solo que nacimos en Liga Mayor, estamos en segunda, el nombre Policía Nacional no se va a cambiar pero este proyecto no solamente es en La Paz, también en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

4. ¿Tienen toda la logística para mantener un equipo profesional?

Tenemos una infraestructura muy fuerte, tenemos esta cancha, tenemos hotel, tenemos las instalaciones, pero vamos a jugar en La Paz en el estadio Roberto Suazo Córdoba, hace unos días lo visitamos, se conversó con el comisionado Mario Moncada y ya se está haciendo el análisis, se hizo la inspección para darle todas las condiciones, ese estadio es municipal, se inauguró en el 86y esporádicamente jugó Municipal Paceño, entre otros, pero ha sido intermitente, se va invertir en pintura, techado y baño para que sea el tercero o cuarto en el país.