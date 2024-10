Fundador del Sabá FC: “Se maneja que se vendió (a la Policía) en L700 mil”

¿Cómo se dio la venta del equipo?

Pusimos en venta el equipo, hay un grupo de chat de presidentes de los clubes, empiezan las propuestas, cuando no estaba en venta nos llamaban que si lo vendíamos, de Roatán cada torneo que terminaba la querían comprar y ofrecían 500 mil lempiras, pero ya cuando lo puse en venta me llegaron a ofrecer un millón de lempiras de Sonaguera, pero lo que no queríamos que el equipo se fuera por el cariño de los aficionados.

¿Qué sucedió, entonces?

El inversionista Pedro Reyes al que se lo vendí llegó acá por medio de un pastor, él viajaba a Estados Unidos y sabía que teníamos el equipo en venta y le platicó, don Pedro se puso en contacto y se realizó la venta, todo quedó a cargo del pastor que le manejaba el equipo, yo me hice a un lado, hicimos el trámite legal, el equipo siguió jugando acá.

¿Tuvieron algún acuerdo extra que no estuviera escrito?

Con don Pedro se hizo una negociación de palabra que el equipo no se iba a ir de acá, la idea de él, de don Pedro Reyes, que es mi amigo, era tenerlo cinco años acá, pero al ver algunos problemas administrativos y el desinterés de la alcaldía se decepcionó, tenía pocos patrocinadores y él decidió separar al presidente y me volvió a llamar a mí en el torneo pasado y a nivel ejecutivo se mejoró pero en lo deportivo no, pero ahí no pude hacer nada, el equipo ya estaba armado, llegué 20 días antes que iniciara el torneo.

¿Él también decidió venderlo?

Él decide ponerlo en venta, yo traté de convérselo que no lo vendiera que probara un año más, que las cosas iban a ser diferentes, le mostré un buen plan, pero lo vendió y fue traspasado a La Paz, se maneja que se vendió, fue una negociación privada, lo que él me dijo es que tal vez más adelante traía otro equipo, se maneja que lo vendió en 700 mil, en asamblea se llegó a consenso que el precio se iba manejar en 500 (mil) a 700 (mil), ya todos sabíamos que se iba vender.

9. ¿La venta del Sabá FC dejó un vació?

Cuándo don Pedro decide venderlo a otro municipio me dio mucha tristeza porque fueron tres años completos dedicados a Sabá FC, me metí todo el corazón, tiempo, todo, se fue una alegría de Sabá.