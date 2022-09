$!Falta de recursos económicos preocupa a alcaldes del valle

Estamos buscando ayudas básicas con Usaid y enseres básicos como estufas, camas, pues perdieron todo, ya que los evacuaron, pero no llevaron todas sus pertenencias. Muchos de los que están en albergues aún no pueden regresar a sus casas.

La gente ha sido atendida, pero a medias. Se hizo un plan de trabajo, Copeco ha hecho buen trabajo, pero le faltaron recursos. Si somos realistas, nosotros le hemos entregado colchonetas a la gente, que no es ni el 10 por ciento de lo que realmente requieren.

La gente está ahí, no tiene lo que necesita, no porque no hemos querido, sino porque no ha habido recursos para hacerlo. En la reunión con el ministro de Sedesol, (él dijo que) tiene instrucciones precisas de atender a todos los alcaldes en la emergencia, tiene una ruta de trabajo para que la ayuda que llegue a las personas que más lo necesiten y que traten a todos sin distingo político, y en eso nos hemos puesto de acuerdo a través de los codem.

En San Manuel hubo evacuación a tiempo y hay albergados, pero el río no rompió bordos y no tenemos comunidades bajo el agua como en otros sectores.