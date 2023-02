$!Extranjeros pagaron más de L4.9 millones para ser hondureños

Gustavo Leone es un argentino que tomó la decisión de naturalizarse en diciembre de 2021, pues había visitado el país desde hacía 10 años.

“Inicialmente vine para hacer algo sobre una película, me hicieron una propuesta laboral y me terminé quedando. Siempre tuve un cariño por Honduras, veía muchas oportunidades y, aunque he viajado a varios países, aquí es donde más cómodo me siento”, comentó.

Leone externó que se siente “un catracho adoptado” y que también decidió naturalizarse porque sentía la necesidad de dar un ejemplo.