San Pedro Sula, Honduras.

Para Humberto Salgado, uno de los líderes de la comunidad israelí en Honduras, el alto a la guerra en el Medio Oriente pasará si Hamás libera a las personas que tiene cautivas desde el 7 de octubre de 2023, cuando estalló la escalada bélica.

En claro también dejó que Hamás no representa a Palestina, por lo que planteó que el pueblo debe de sacar de su territorio a ese grupo. A continuación, las respuesta de Salgado a las preguntas de LA PRENSA Premium.

A 11 días del inicio del conflicto, ¿cómo observa el escenario?Verdaderamente va a ser una guerra larga porque no es fácil entrar a un lugar donde está densamente poblado y tratar de que las casualidades o los muertos civiles sean los menos posibles. Hay que entrar quirúrgicamente a tratar de eliminar únicamente a los responsables, que son los guerrilleros; lamentablemente en una guerra hay bajas, y entre ellas, civiles

¿Qué tendría que ocurrir para que frene la guerra?

Primero tenemos que entender que la guerra no es contra el pueblo palestino. La guerra es contra este grupo terrorista que se llama Hamás. Y no se detendrá porque este grupo tiene como objetivo aniquilar a Israel, a todo el pueblo judío y a todo el pueblo cristiano.

¿Qué cree que pasará?

Lo que pudiera pasar es un tiempo de espera para intentar recuperar a los rehenes civiles israelíes que tiene Hamás a cambio de la no intervención de Israel por un tiempo.

¿Por qué cree que Hamás atacó sorpresivamente a Israel?

Ocurrió por la paz que está logrando Israel con los países de Medio Oriente. Por ejemplo, Israel está, por medio de los Estados Unidos, a punto de firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudí, algo que traería prosperidad para ambas naciones, pero pierden los enemigos de Saudí. Esa fue una de las excusas.

¿Cree que una mesa de diálogo integrada por las potencias y países neutrales pueda abonar para menguar la guerra?

Hamás no se va a sentar en una mesa de diálogo porque ellos no reconocen a Israel. Para ellos no existe Israel. Tiene que haber diálogo para que el pueblo palestino saque a Hamás de su territorio.

¿O sea que todo pasa por erradicar a Hamás?

Definitivamente. Hoy ellos están contra Israel y mañana estarán contra el mismo pueblo palestino. Hamás en realidad no tiene otras misión más que exterminar al que esté en contra de él. Y ese es un peligro para todos los países de Medio Oriente.

¿Cómo iniciar la paz en un momento hostil?

Que ellos (Hamás) devuelvan primeramente a los rehenes, de los cuales, la gran mayoría son niños, niñas. Una vez hecho eso, se trataría con la autoridad palestina, con el pueblo, para acordar puntos que beneficien a ambas partes.