Embajador, ¿cuál fue la principal razón del ataque terrorista perpetrado por la organización Hamás contra Israel y qué opinión le merece?

Fue una masacre, un atentado jamás visto en cuanto a su magnitud, sus consecuencias, brutalidad y planificación en contra de la población civil en el sur de Israel. El único propósito era asesinar ciudadanos israelíes, es un choque de culturas, una cultura emitida por Satanás.

Es el atentado más feroz en la historia de Estado de Israel y así debemos tratarlo. Desde el holocausto, que terminó en 1945 del siglo pasado, no ha muerto una cantidad tan grande de judíos como los que murieron el sábado 7 de octubre. Estamos hablando de miles de personas, entre ellas bebés, niños, abuelos, que simplemente estaban en los pueblos que rodean la Franja de Gaza cuando se infiltró un ejército de 800.

Llegaron con armamento pesado, en diferentes vehículos, motorizados, a pie y masacraron a más de 1,200 personas, secuestraron más de 150 que están como rehenes. Además de eso, tenemos más de dos mil heridos, estamos hablando de más de 4 mil ciudadanos israelíes que son víctimas de ese ataque feroz ni siquiera visto en el Medio Oriente, entonces es un atentado feroz contra población civil y así debemos tratarlo.

Desde su experiencia y conocimiento, ¿cómo describiría al grupo terrorista Hamás?

Yo los describiría como los emisarios de Satanás, los emisarios del Diablo, la bestia disfrazada de ser humano, el abismo mental del ser humano, la diabolización del alma humana. La cara del mal, eso es lo que son y, por lo tanto, eso va más allá de cualquier conflicto político, controversia, ocupación, territorio controlado, eso va mucho más allá de esos términos. Estamos hablando de la pura maldad reflejada aquí en la tierra.

¿Cómo va a reaccionar Israel al ataque terrorista de la organización terrorista Hamás?

En el pasado hemos tenido enfrentamientos bélicos, ciclos de violencia con Hamás que, por cierto, ocupa la Franja de Gaza en contra de la voluntad de la población local, los palestinos hubieran querido deshacerse de la organización terrorista que se apoderó de la Franja de Gaza y tener un régimen comprometido con la paz en Israel. Lamentablemente esa no es la situación.

Como no es otro ciclo de violencia porque ellos rompieron récord de la brutalidad de la violencia, crueldad y la cantidad de víctimas es sin precedentes en la historia, esta vez Israel va a reaccionar de una manera diferente. Hemos sido, a lo largo de los años, demasiado misericordiosos, considerados, pacientes en cuanto a nuestra reacción y esta vez vamos a destruir por completo, a derrocar de una vez para siempre toda la infraestructura de la organización Hamás, esto quiere decir desmantelar todo su liderazgo y potencia militar.

¿Esto quiere decir que el siguiente paso para Israel es atacar a la organización terrorista Hamás? Es decir, ¿ya no hay forma de llegar a un acuerdo entre Israel y Hamás?

No hay una solución que no sea una solución militar porque esa organización terrorista proclama de una manera pública la destrucción del Estado de Israel como el objetivo principal, esa es la meta de esa organización: aniquilar por completo el Estado de Israel y matar a todos los judíos, punto. Lo dicen de una manera muy clara y evidente, una declaración oficial a la aniquilación total de mi pueblo, entonces ¿cómo yo puedo negociar con representantes de ese grupo si ellos llaman abiertamente, públicamente y dementemente a la destrucción total del Estado de Israel? No hay manera de dialogar con este tipo de personas.

Con esta guerra declarada, ¿cuáles cree que serían las consecuencias o desafíos ya que Israel nunca ha contestado de la forma que pretende ahora?

Quién sabe, usted sabe que cuando se declara una guerra no se sabe cómo va a terminar. Nosotros no estamos buscando la guerra, sino que se nos ha impuesto entonces tenemos que reaccionar, defendernos y salvaguardar las vidas en Israel asegurando que nuestros hijos puedan vivir en paz en nuestro país.

Es inadmisible que un Estado no pueda defender a su propia población, es imposible que sigamos sufriendo tantos ataques de terror, atentados perpetrados por esa gente de esa humanidad. Ya estamos hartos, cada familia tiene tantas víctimas en Israel, queremos vivir en paz, entonces, honestamente, espero que no sea una campaña bélica larga, que la guerra no dure mucho tiempo, pero no lo puedo garantizar.

¿Cómo Israel distingue entre la organización Hamás y la población palestina en la Franja de Gaza?

La Franja de Gaza es una de las zonas más pobladas en el mundo y es un territorio muy pequeño. Eso siempre ha sido el reto cuando se trataba de una reacción militar israelí, a lo largo de los años hemos podido desarrollar mecanismos de como bajar un líder de Hamás, pero ellos utilizan un método imperdonable y es que utilizan a su propia población como si fueran escudos humanos, ellos están lanzando cohetes y misiles desde los centros poblacionales de la Franja de Gaza y cuando vienen las represalias israelís, nosotros tenemos que mandar una bomba para desmantelar el lanzador, pero lo que pasa es que ellos obligan a su población local a entrar, lo mismo que hacen con Israel lo hacen con su población.

Por eso digo, aquí tenemos un interés común de derrocar de una vez para siempre los terroristas de Hamás, entonces ellos obligan a los locales a quedarse en la escuela de donde dispararon para que nosotros lleguemos después y bombardeemos el hospital y así causar una mayor cantidad de muertos entre los palestinos. Este es un acto violento sin precedentes en contra de Israel y la respuesta israelí va a ser sin precedentes en su magnitud.

Nosotros sabemos distinguir, pero créeme que vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que la población palestina local no sea afectada, es inevitable que sea por completo pero la idea es minimizar los daños colaterales.

Se ha mencionado también la financiación y liderazgo de Irán en Hamás. ¿Podría compartir más detalles sobre la implicación de Irán? ¿Israel está preocupado?

Sí, preocupa mucho. Mira, Irán es un país desestabilizador en la zona, es un componente ultra negativo en el desarrollo del Medio Oriente, es un país que financia, patrocina y dirige las organizaciones terroristas que se encuentran en la frontera del Estado de Israel.

Es muy probable que ese ataque feroz contra Israel ha sido aprobado y autorizado por Irán antes de ser cometido, estamos hablando de un país peligroso con el cual tenemos que enfrentar.

Ahora, la idea es obviamente mitigar el involucramiento de otros países en ese enfrentamiento bélico que tenemos, hemos precisos y cautelosos en declarar una guerra contra no se quién. Estamos declarando el Estado de guerra contra Hamás, exclusivamente contra esta organización terrorista y esperemos que se quede así.

¿Cómo evalúa el papel de la comunidad internacional respecto a la guerra? ¿Ha habido un apoyo significativo a Israel por parte de otros países?

Todos los países responsables que son miembros de la comunidad internacional libre, democrática y responsable para el bienestar de su propia población, estamos hablando de la mayor cantidad de países en el mundo, inclusive Honduras, han declarado a favor de Israel. Han opinado y emitido mensajes claros repudiando enérgicamente los sucesos violentos y esa masacre horrenda en contra de la población israelí entonces ese rol de la comunidad internacional hasta el momento es de entender que el que está con Israel está a favor de la humanidad y el que está en contra de Israel, está en contra de la humanidad.

Lo podemos comparar tal cual, como la situación durante la segunda guerra mundial, la historia juzgará a aquellos países que no se han alineado de una manera tajante y clara a favor de las víctimas. Otra vez digo, no es Israel, es la humanidad propia.

A ver, ¿masacrar 1,200 personas sin ninguna causa? Hay que condenarlo de la forma más enérgica. Todavía no hemos respondido, no hemos tomado las medidas adecuadas para contrarrestar esa hostilidad, no hemos iniciado con la campaña bélica contra la organización terrorista Hamás, pero es importante que nuestros países aliados y países responsables para el bienestar del planeta deben seguir apoyando a Israel, como dijo el presidente Joe Biden.

¿Cómo ve el futuro de las relaciones entre Israel y los palestinos en medio de esta crisis?

Yo espero que, a largo plazo, podamos establecer un mecanismo de buena vecindad con los palestinos. Desde la fundación del Estado de Israel en 1948, hemos declarado que extenderemos la mano con nuestros vecinos. Israel siempre ha anhelado la paz y siempre ha deseado establecer relaciones diplomáticas con nuestros vecinos, siempre las relaciones del Estado de Israel y del Ejército de Defensa israelíes han sido como represalia a ataque y atrocidades cometidos por los árabes, entonces nosotros decimos en momentos en que los árabes y en este caso los palestinos, dejen las armas, va a haber paz en el Medio Oriente.

Luego de tantas muertes y heridos ¿cómo está haciendo Israel para minimizar el impacto humanitario a raíz del ataque?

Tenemos más de 150 personas secuestradas en la Franja de Gaza, cuyas condiciones son desconocidas, no sabemos si están vivos o muertos, no sabemos nada en cuanto a sus condiciones. Sé que hay negociaciones a través de una tercera parte con la intención de liberar al menos a aquellos rehenes que son los más indefensos como ancianos, mujeres y niños. Espero que el lunes haya una información porque este es el problema humanitario que tenemos ahora.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir al pueblo hondureño en medio de esta situación de caos y terror?

El pueblo hondureño e israelíes son hermanos. Siempre hemos tenido una solidaridad muy fraternal con Honduras. Israel siempre ha sido el primer país en ofrecer apoyo humanitario, mandar equipos de rescate. Por ejemplo, cuando Honduras fue golpeado por la catástrofe natural como el Mitch que la próxima semana vamos a cumplir 25 años del Mitch.

Tanto en este fenómeno del Mitch como el de Eta y Iota, Israel siempre ha sido el primer país que se ha solidarizado con Honduras.

Entonces, de la misma manera ahora cuando nosotros estamos necesitando solidaridad y apoyo, es nuestro deseo y solicitamos que el pueblo hondureño, que es sumamente amigable que adora y admira a Israel, sigan con ese apoyo que es muy importante para nosotros y sobre todo para las familias de las víctimas de esa masacre brutal.