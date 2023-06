Pareja hondureña inaugura salón de belleza en España

“Me vine a este país hace año y medio junto con mi hijo (Yoseth Fabricio) y empecé a trabajar desde el tercer día que vine, iba a domicilios adonde me llamaran, conocí muchas paisanas, luego fui conociendo personas y mujeres de este país , que hasta el día de hoy están encantadas con mi trabajo, puedo decirles que tengo más clientas españolas que latinas”, señaló Lizz.

El lunes 19 de junio Lizz y Enrique cumplieron el sueño de abrir al público un hermoso salón de belleza. “Soy una persona de retos, me propuse abrir mi negocio en cuanto fuera posible, esperé y por fin logré uno de los sueños que traía junto a mi maleta desde mi país. Gracias a Dios abrí el estudio que lleva el mismo nombre Lizz Studio Nails&Makeup donde hago uñas de todo tipo, maquillaje profesional, depilaciones, diseños de cejas, lifting y extensiones de pestañas”, apuntó.

Esta luchadora mujer estaba convencida de que el éxito lo iba a consechar a base de sudor y mucho sacrificio. “Recuerdo que siempre le decía a mis alumnas que nosotras debíamos aprender muchas cosas, no solo ser amas de casa, si no también aprender algo con lo cual podíamos proveer y llevar sustento a casa”, reveló.

El reto era grande, pero estaba convencida de que lo lograría. “Me capacité en Honduras, saqué muchos cursos. Me preparé y me capacité para trabajar y dar clases. En el mismo salón que tenía en Honduras daba clases de aplicación de uñas, clases sobre pedicura y de auto maquillaje”, contó Lizz.

Desde el primer día, Lizz sabía que no llegaría como ave de paso a España. ”Sabía que esto iba a ser difícil; empezar de nuevo, conocer nuevas clientas, y ganarme la confianza de ellas, pero nunca perdí las esperanzas de retomar lo que deje en mi país”, reconoció.

“La idea nace desde el primer momento que vine a este país, ya que en Honduras contaba con el mismo negocio, un estudio de uñas y maquillaje, que estaba ubicado en Marcala La Paz”, relató Dariela Lizzeth.

Reconoce la labor de su esposo. “Todo ha sido posible gracias a Dios en primer lugar y a la ayuda de mi esposo, quien sabía cuál era el objetivo que yo traía, (Enrique) no ha dudado en ningún momento de ayudarme a intentar a lograr lo que quiero, y mis padres que desde Honduras siempre me apoyan y aunque están lejos, yo sé que disfrutan mis logros. Solo puedo decir que siempre habrá quien te diga que no lo intentes, pero en uno mismo está en decidir haberlo intentado, solo así sabrás si te va bien o mal pero lo intentaste”, finalizó.