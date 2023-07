El problema del agua en Honduras se hace visible en el Museo Thyssen de Madrid

La artista confesó que se emocionó cuando le avisaron de que iba a poder presentar su obra en Madrid. “Investigando me vengo a enterar que la etimología ‘Madrid’ viene de ‘agua’ ¿no? (...) fue tan importante fundar una ciudad aquí porque había una gran fuente de agua. Y cómo la han cuidado”, destacó la artista.

“Nosotros venimos de un espacio donde es diferente la visión con respecto al agua. Sabemos que importa y vivimos en un país tropical lluvioso donde se capta mucha de la naturaleza, pero no tenemos la infraestructura para mantenerla ni para limpiarla (...) y venir acá, donde ya han superado todas esas cuestiones del cuidado del agua, es importante ver esa diferencia”, enfatizó la creadora hondureña.

Según la entidad no gubernamental Water For People, en marzo cerca de 7,5 millones de hondureños no tenían acceso a agua segura, lo que representa el 77,3 % de los 9,7 millones de habitantes.

En lo que resta del año, el ciclo “Visión y presencia”, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Casa de América de Madrid, servirá como plataforma para diversos debates y problemáticas de la mano de mujeres artistas españolas y latinoamericanas, como la peruana Amapola Prada en septiembre y la chilena Paula Pailamilla en diciembre.